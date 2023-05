Sieg über den FC Pesch Zwei Abstaubertore bringen Beeck drei glückliche Punkte

Fussball-Mittelrheinliga · Der FC Wegberg-Beeck quält sich am Donnerstag gegen den FC Pesch zu einem ebenso mühevollen wie glücklichen 2:1-Sieg – zwei Tore nach Abstaubern in der ersten Halbzeit ebnen den Weg zum Erfolg. Am Sonntag steht nun die Partie beim finanzstarken SV Hohkeppel an.

19.05.2023, 15:24 Uhr

28. Minute: Im Liegen bugsiert Beecks Vasiko Gogolidze (rotes Trikot vorne) den Ball nach einer Ecke Shpend Hasanis zum 2:0 über die Linie. Peschs Keeper Cameron Kemp hat keine Abwehrchance mehr Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Von Mario Emonds