Saisonauftakt für Wegberg-Beeck : Mit neuer Rolle ins erste Spiel

Mark Zeh, Trainer in Beeck, musste in der Vorbereitung neue Wege gehen. Foto: Schnieders Foto: Michael Schnieders

Fußball-Mittelrheinliga Wegberg-Beeck startet als klarer Favorit gegen Viktoria Arnoldsweiler in die Mittelrheinliga. Das erfordert einen anderen Ansatz als zuvor in der Regionalliga.

Nach zwei Jahren in der Regionalliga steht für den FC Wegberg-Beeck am Sonntag das Comeback in der Mittelrheinliga an. Im Heimspiel gegen Viktoria Arnoldsweiler geht Beeck favorisiert in die Partie – eine neue Situation für die Mannschaft und Trainer Mark Zeh. „In der Regionalliga haben wir viel auf die Stärken des Gegners geguckt, jetzt wollen wir unser Spiel durchziehen“, sagt Zeh. Nach dem Klassenerhalt 2021 in der Regionalliga hat es im vergangenen Jahr nicht mehr gereicht. Im Sommer folgte dann ein durchaus großer Umbruch. Einige Stammspieler verabschiedeten sich nach dem Abstieg, neue Spieler – zum Teil mit reichlich Oberligaerfahrung – sind neu dazugekommen. „Das Ganze muss sich erst finden, trotzdem ist es keine Frage, dass wir die oberen Plätze anpeilen“, betont Zeh.

Der Unterschied zwischen den Ligen macht sich auch in der Spielvorbereitung deutlich bemerkbar. „In der Regionalliga hätten wir vom Gegner mehrere Spiele auf Video gehabt, mit denen wir eine Videoanalyse machen konnten“, erklärt Zeh, der zusammen mit seinem Team kreativer werden muss, um Informationen über den kommenden Gegner zu bekommen. „Von Arnoldsweiler haben wir ein Spiel in der Vorbereitung gesehen, da war ein Scout da. Man erkundigt sich über die Spieler, aber es ist immer ein bisschen eine Überraschung.“ Auf der anderen Seite ist der Zeitplan deutlich lockerer. Während die Regionalliga im vergangenen Jahr mit 20 Teams an den Start gegangen ist, sind es in der Mittelrheinliga nur 16. „Das gibt mir als Trainer mehr Freiheiten, gewisse Sachen genauer einzustudieren“, erklärt Zeh. Auch spielerisch ist die Ausgangssituation für den FC eine andere. Als eines der Topteams der Spielklasse wird Beeck öfter das Spiel machen müssen. „Wir gehen in viele Spiele als Favorit, von daher ist da wieder mehr Ballbesitzfußball gefragt. Wir freuen uns darauf, wieder mehr in diesem Bereich zu arbeiten“, sagt der 38-jährige Cheftrainer.

Der erste Gegner der Saison ist für den Absteiger kein unbeschriebenes Blatt – die Viktoria geht in ihre 14. Saison in der Mittelrheinliga in Folge. „Arnoldsweiler hat schon oft in Beeck gespielt, sie wissen also, was auf sie zukommt. Es ist eine gefährliche Mannschaft, die es viel über das Umschaltspiel versuchen wird“, sagt Zeh, der die Favoritenrolle trotzdem auf keinen Fall abgeben möchte: „Wir wollen im Heimspiel aggressiv gegen den Ball spielen, um dann im Ballbesitz die richtigen Lösungen zu finden. Wir werden natürlich volle Pulle auf Sieg spielen.“