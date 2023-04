Punkteteilung gegen Fortuna Köln II Premiere: FC kommt nach Rückstand zurück

Ein langes Abtasten gab es im Spiel nicht, wobei die Fortuna den besseren Start erwischte: Routinier und Winterzugang Hamdi Dahmani köpfte bei seinem Startelf-Debüt eine Ecke zielgenau aufs Tor – Yannik Leermacher rettete auf der Linie (3.). Kurz darauf setzte Touratzdis per Kopf die erste Beecker Duftmarke (6.). Die beste Chance in Hälfte eins hatte dann aber wieder ein Fortune: Simon Stacey verlangte Beecks Schlussmann Stefan Zabel eine gehörige Kostprobe seines Könnens ab (17.). Touratzidis (21.) und vor allem aber Marc Kleefisch, der in aussichtsreicher Position an Keeper Felix Buer scheiterte (22.), hatten in der flotten Anfangsphase danach für Beeck einen Treffer auf dem Fuß.