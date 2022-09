Beeck empfängt Fortuna Köln II : Spitzenspiel im Waldstadion – der Erste trifft auf den Vierten

In Bergisch Gladbach absolvierte Beecks Sebastian Wilms bereits sein letztes September-Punktspiel. Grund: Der Sechser ist für seine Rote Karte wegen Nachtretens für drei Spiele gesperrt worden. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Mittelrheinliga Beeck erwartet am Sonntag die U23 Fortuna Kölns. Die ist als eines von zwei Teams noch ungeschlagen. FC-Coach Mark Zeh muss seine Defensiv-Zentrale umbauen.

Gar nicht gut hatte es im vergangenen Winter für die U23 Fortuna Kölns ausgesehen. Die kölschen Südstädter hatten in der Hinrunde nur zehn Punkte gesammelt, lagen damit satte elf Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz. Darauf wechselte die Fortuna den Trainer, verpflichtete nicht irgendwen als neuen Übungsleiter, der das Unmögliche noch schaffen sollte, sondern zauberte mit Matthias Mink einen prominenten Nachfolger aus dem Hut – Mink hatte von 2007 bis 2011 schließlich mit beträchtlichem Erfolg Fortunas Erste trainiert und zur Krönung in die Regionalliga geführt.

Diese Maßnahme sollte reiche Früchte tragen: Unter Mink holte die Fortuna-Zwote in der Rückrunde 29 Zähler, kletterte in einem dramatischen Finish am letzten Spieltag auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Mink, seit April in Doppelfunktion für die Fortuna auch noch als Sportdirektor tätig, hatte seine Mission erfüllt und übergab im Sommer das Zepter bei der U23 an Bogdan Komorowski.

Unter seiner Leitung knüpfte die Fortuna an die Rückrundenerfolge an, holte aus den bislang vier Spielen acht Punkte und ist neben dem Bonner SC das einzig noch ungeschlagene Team der Mittelrheinliga. Vergangenen Sonntag verpassten die Kölschen zudem nur ganz knapp die Tabellenführung – Aufsteiger BW Königsdorf traf in der Nachspielzeit zum 2:2. In den ersten drei Spielen hatte Köln gar kein Gegentor kassiert.

Vom späten Königsdorfer Ausgleich profitierte der FC Wegberg-Beeck – der blieb so trotz des 0:3 in Bergisch Gladbach Tabellenführer. Am Sonntag trifft nun Beeck im Waldstadion auf Fortunas U23. Dann heißt es Erster gegen Vierter, also ein frühes Spitzenspiel.

„Da wollen wir in die Erfolgsspur zurückkehren und der Fortuna so auch die erste Niederlage beibringen“, sagt Beecks Coach Mark Zeh. Der ist freilich gezwungen, seinen Maschinenraum, also die zentrale Defensive im Mittelfeld, komplett umzubauen: Achter Justin Hoffmanns wird wegen seines Kreuzbandrisses zumindest den Großteil der weiteren Saison ausfallen, und Sechser Sebastian Wilms wurde für seine Rote Karte in Bergisch Gladbach wegen Nachtretens nun für drei Spiele gesperrt. „Da werden jetzt also ein, zwei Akteure eine Chance bekommen, die bislang noch nicht von Anfang an gespielt haben“, sagt Zeh, der einen mitspielenden Gegner erwartet. Auch wenn die meisten Akteure der Fortuna noch sehr jung sind, so steht in ihren Reihen mit Gjorgji Antoski (30), Julian Rahn (29) und Marvin Iskra (29) auch ein Trio mit geballter Mittelrheinliga-Erfahrung.