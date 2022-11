Spitzenspiel in der Mittelrheinliga Große Vorfreude in Beeck auf den Hit gegen Bonn

Trainer in Bonn ist seit Sommer Lukas Sinkiewicz. Der dreifache deutsche A-Nationalspieler, der in der Bundesliga für den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen und in der 2. Liga für den FC Augsburg und VfL Bochum spielte, hat Beeck jüngst beim 4:0 in Hürth persönlich unter die Lupe genommen. „Beeck ist für mich der größte Aufstiegskonkurrent, steht zurecht ganz oben, ist eine erfahrene und spielstarke Truppe. Und in Hürth ist Beeck nach der schwachen ersten Halbzeit geduldig geblieben“, sagt der 37-Jährige.