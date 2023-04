Mächtig viel Aufregung im Waldstadion Beeck mit turbulenten Remis gegen Glesch/Paffendorf

Das Spiel nahm danach aber keinesfalls den erwarteten Verlauf. Stattdessen entwickelte sich eine ebenso dramatische wie rasante Partie, in der Schiedsrichter Niklas Dahmen gleich dreimal entscheidend zu Ungunsten von Beeck eingriff. Bis zur zehnten Minute der Nachspielzeit ging es hoch her, unterm Strich stand am Ende ein 3:3 – Beecks drittes Remis in Folge.