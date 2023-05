Mit Personalproblemen ins Derby Touratzidis verlässt Beeck nach der Saison

Übrigens: Freitag vor einer Woche im Beecker Waldstadion saß Ex-Profi Alex Voigt zum letzten Mal als Trainer des SV Siegburg auf der Bank. In dieser Woche erklärte er seinen Rücktritt – „aus zeitlichen Gründen“, so die offizielle Vereinsmitteilung. Voigt war nach Bünyamin Kilic und Thomas Klimmeck bereits der dritte Trainer beim SVS in dieser Saison – nun folgt also noch ein vierter.