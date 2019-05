Fußball : Passages Tor zum 1:0 wirkt wie eine Befreiung

Das war für Beeck in der 49. Minute in Merten der Dosenöffner: Kapitän Maurice Passage trifft aus kurzer Distanz zum erlösenden 1:0. Foto: Michael Schnieders

Bornheim Mittelrheinliga: Beeck bannt bei Schlusslicht SSV Merten den Auswärtsfluch, siegt nach torloser erster Hälfte noch 4:0. Der erneut starke Kapitän betätigt sich dabei als Dosenöffner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Bei aller wieder gezeigten Einsatzfreude und Laufbereitschaft: Maurice Passage, Kapitän des FC Wegberg-Beeck, war auf dem großen Mertener Kunstrasenplatz bei seinen zahlreichen Offensivvorstößen eine Halbzeit lang beileibe nicht alles gelungen. „Generell haben wir vor dem Seitenwechsel häufig die falschen Entscheidungen getroffen, kamen so die vorletzten und letzten Bälle nicht an – und dabei will und kann ich mich auch nicht ausklammern“, bekannte „Mo“. Folglich nahm sich der Käpt’n in der Halbzeit vor allem eines vor: „Bei der nächsten Situation im gegnerischen Strafraum überlege ich nicht mehr, sondern hau’ einfach drauf.“

Die Gelegenheit dazu sollte sich auch schon rasch nach Wiederanpfiff einstellen. Denn in der 49. Minute steckte André Mandt mustergültig für den plötzlich in ungewohnter Mittelstürmerposition auftauchenden Passage durch – der jagte den Ball zum erlösenden 1:0 ins Tor. Ein Treffer, der wie eine Befreiung wirkte. Neun Minuten später stand’s schon 3:0. Am Ende siegte der Gast 4:0 und feierte damit 2019 seinen ersten Auswärtssieg, der im Aufstiegsrennen auch so dringend benötigt wurde (siehe Info).

INFO Sonntag steigt in Beeck das absolute Topspiel Lage an der Spitze Am 27. Spieltag hat sich im Aufstiegsrennen nichts geändert: Sowohl Beeck als auch Bergisch Gladbach (2:0 gegen Arnoldsweiler) siegten. Beeck ist so weiterhin mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer, hat aber bereits ein Spiel mehr als der SV ausgetragen – relativ gesehen haben also die Bergischen weiterhin die Nase vorn. Am Sonntag, 2. Juni, kommt es nun zum Gipfeltreffen der beiden Teams im Beecker Waldstadion. Um aus eigener Kraft den ersehnten direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga zu schaffen, benötigen die Kleeblätter da also unbedingt einen Sieg. Bereits bei einem Remis wäre Beeck dann auf Schützenhilfe von Gladbachs weiteren Gegnern angewiesen – entweder Breinig und/oder Freialdenhoven.

In der zähen ersten Hälfte sah es danach noch nicht aus, musste sich Beeck gar bei Keeper Stefan Zabel bedanken, nicht direkt in Rückstand geraten zu sein: Gegen den frei vor ihm auftauchenden Shinsuke Hori reagierte Zabel mal wieder prächtig (4.). Umgekehrt hatte Beeck bis zum Pausenpfiff auch nur eine Chance dieser Güteklasse, bei der Musashi Fujiyoshi an SSV-Schlussmann Yannik Bültena scheiterte (15.).

Den besseren Start in Hälfte zwei hatte erneut Merten. Doch völlig frei schoss erneut Hori diesmal am Tor vorbei – Zabel lag schon in der anderen Ecke und wäre geschlagen gewesen (47.). Zwei Minuten später ging Beeck wie geschildert in Führung, zwei weitere Minuten später erhöhte der FC auch schon: Eine ganz scharfe Ecke Sphend Hasanis bugsierte Nils Hühne aus kürzester Distanz über die Linie (51.). Wermutstropfen für den Innenverteidiger: Er hatte kurz vor der Pause seine (reichlich umstrittene) fünfte Gelbe Karte gesehen, ist damit für den Hit gegen Bergisch Gladbach gesperrt.

Auf Zuspiel des im zentralen Mittelfeld nun wie aufgedreht spielenden Mandt bugsierte Hasani den Ball zum 3:0 über die Linie (58.). Womit Mertens Widerstand endgültig gebrochen war. Das Schleifchen um den Sieg band dann Mandt selbst, als er vom eingewechselten Yannik Leersmacher quasi angeschossen wurde – von Mandts Körper flutschte der Ball über die Linie (69.).

„Danach hätten wir sicher noch das ein oder andere Tor machen müssen. Zumal am Ende auch das Torverhältnis entscheiden könnte“, resümierte Beecks Kapitän. Aber auch so war sein Trainer zufrieden: „Wir haben auswärts den Bock endlich umgestoßen“, atmete Friedel Henßen tief durch. Mit der Anfangsphase konnte er naturgemäß nicht zufrieden sein: „Nimmt man nur unsere Rückrunden-Auswärtsbilanz zum Maßstab, sind wir ja fast schon als Außenseiter nach Merten gefahren. Man hat zunächst deutlich gesehen, dass die Köpfe der Spieler nicht ganz frei waren. Der Kopf steuert nun mal Körper und Fuß. Danach haben wir dann besseren Zugriff bekommen, und das 1:0 hat dann viel Sicherheit gebracht.“

In der Tat: Selten hat Beeck ein Tor so gut getan wie dieses 1:0. Danach war’s ein komplett anderes Spiel, stellte sich beim FC auch die spielerische Leichtigkeit wieder ein, klappten die Kombinationen, griffen die im Training immer wieder eingeübten Automatismen. Sehr aufgeräumt zeigte sich trotz der vierten Niederlage in Serie Mertens Coach Ralf Jauernick: „Wir hatten zwar selbst zweimal die große Chance zur Führung, doch Beeck war besser.“ Den Klassenerhalt hat er aber noch nicht abgeschrieben: „Zu Siegburg sind es weiterhin vier Punkte. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“