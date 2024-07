Neuer Spielplan der Mittelrheinliga Oktober der Monat der Wahrheit für Beeck?

Besonders knackig verspricht der Oktober zu werden. Da spielt Beeck in direkter Folge gegen lauter voraussichtliche Konkurrenten um einen Platz im oberen Tabellendrittel: Am 6. Oktober kommt es in Beeck zum ewig jungen Duell mit dem Bonner SC, dem langjährigen Widersacher in Regionalliga, Mittelrheinliga und Mittelrheinpokal. Der BSC dürfte diesmal der Topfavorit auf den Aufstieg sein.