Erst Saisonauftakt, dann Pokalfinale : So starten Uevekoven und Waldenrath-Straeten in die Mittelrheinliga der Frauen

So starten Uevekoven und Waldenrath-Straeten in die Mittelrheinliga der Frauen

Fussball-Mittelrheinliga Am Wochenende geht die Mittelrheinliga der Frauen in die nächste Saison. Während sich die SF Uevekoven erneut im Mittelfeld platzieren wollen, darf sich Vizemeister Viktoria Waldenrath-Straeten direkt gegen Alemannia Aachen messen. Dienstag treffen beide Teams dann im Kreispokalfinale aufeinander.

Die Frauen der Sportfreunde Uevekoven starten am Sonntag in die neue Saison der Mittelrheinliga. Zum Auftakt empfängt das Team von Coach Patrick Arand ab 14 Uhr den TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch auf der heimischen Platzanlage. In der abgelaufenen Saison standen die Sportfreunde am Ende auf dem sechsten Rang, zwei Plätze über dem TuS 08. In diese Regionen sollte es nach Ansicht des Uevekovener Trainers auch in der neuen Spielzeit der Mittelrheinliga gerne gehen. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Mit der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden und blicke dem Saisonstart daher positiv entgegen“, sagte Arand den Aachener Nachrichten.