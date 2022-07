FC Wegberg-Beeck startet in die Vorbereitung : Mit einem schlanken Kader ins obere Tabellendrittel

Beecks Trainer Mark Zeh (oben l.) begrüßte beim ersten Training auch die acht Neuzugänge (oben v.l.) Maurice Pluntke, Folajomi Orolade, Tarik Handzic, Dimitrios Touratzidis sowie (unten v.l.) DogukanTürkmen, Adrijan Behrami, Julio Torrens und Daniel Pfaffenroth. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Mittelrheinliga Regionalliga-Absteiger FC Wegberg-Beeck ist in die Vorbereitung für die neue Saison in der Mittelrheinliga gestartet. Der Kader ist nach dem vollzogenen Umbruch 20 Mann stark. In der Offensive wurde kräftig aufgerüstet.

58 Tage und damit fast genau zwei Monate: Exakt so lange hat beim FC Wegberg-Beeck die Sommerpause gedauert. Am 14. Mai absolvierte der FC sein (zumindest vorerst) letztes Regionalligaspiel beim Wuppertaler SV, am Montag nun starteten die Kleeblätter in die sechswöchige Vorbereitung für die neue Saison in der Mittelrheinliga, der neuen und doch so vertrauten Stamm-Spielklasse.

Was dabei am Ende herausspringen soll, sagte Trainer Mark Zeh direkt zur Eröffnung: „Wir wollen oben mitspielen. Die Voraussetzungen sind mit unserem neuen Kader dafür gegeben. Entscheidend wird aber sein, wie schnell wir uns finden, wie schnell wir die Laufwege verinnerlicht bekommen, wie schnell die Automatismen greifen.“

Info Acht neue Spieler, 14 Akteure sind gegangen Zugänge Tarik Handzic (Germania Teveren), Folajomi Orolade, Dogukan Türkmen (beide VfL Vichttal), Adrijan Behrami (SV Breinig), Julio Torrens (1. FC Mönchengladbach), Daniel Pfaffenroth (FSV Duisburg), Maurice Pluntke (1. FC Bocholt), Dimitrios Touratzidis (1 .FC Monheim) Abgänge Tiago Estevao, Jeff-Denis Fehr, Jan Bach (alle SV Rödinghausen), Tom Meurer (TSV Meerbusch), Mohamed Redjeb (TuS Koblenz), Ralf Godlevski (SC 09 Erkelenz, Max Fischer (SV Lippstadt), Meik Kühnel (1. FC Düren), Benyamen Malekzadeh (Germania Teveren), Max ­Wickum­ (1. FC Düren II), Daniel Sopo (Viktoria Arnoldsweiler), Muja Arifi, Aaram Abdelkarim, Jonathan Benteke (alle vereinslos)

Denn während der Abwehrblock weitestgehend zusammengeblieben ist, nachdem nun auch noch Nils Hühne geblieben ist, sieht das in der Offensive grundlegend anders aus. Da sind aus der Vorsaison nur noch die Angreifer Shpend Hasani und Marc Kleefisch sowie der rechte Offensivmann Justin Hoffmanns übrig geblieben. Alle weiteren sind neu – darunter mit Dimitrios Touratzidis, Tarik Handzic und Dogukan Türkmen gleich drei echte Stürmer.

Letzterer brachte es in der Hinrunde der abgelaufenen Saison bei Mittelrheinligist VfL Vichttal in 14 Spielen auf ebenso viele Scorerpunkte. Eine beachtliche Bilanz – erst recht, weil er die nicht bei einem Spitzenklub erzielte, wo man dank besserer Mitspieler auch mal leichter auf eine derartige Ausbeute kommt. Eine langwierige Schambeinentzündung zwang den 23-Jährigen danach zu einer langen Pause.

Nun ist er aber wieder gesund. „Natürlich ist Dogukan noch nicht bei 100 Prozent. Wir wollen ihn nun langsam wieder heranführen. Da werde ich ihn auch ein bisschen bremsen müssen, denn er ist sehr ehrgeizig und will sehr viel“, sagt Zeh über seinen neuen Schützling.

Einiges verspricht auch Stürmer Nummer zwei, Dimitrios Touratzidis. In den vergangenen vier Jahren war der 25-Jährige in der Oberliga Niederhein am Ball – erst zwei Jahre bei Union Nettetal, dann beim 1. FC Monheim. Insgesamt erzielte er für beide Klubs in Meisterschaft und Pokal zusammen in 84 Spielen 42 Tore – macht eine Quote von genau 0,5 pro Spiel. „Da kann er bei uns gerne dran anknüpfen“, erklärt launig Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen. Für Tarik Handzic, Stürmer Nummer drei, ist die fünfte Liga dagegen Neuland – der bald 26-Jährige kommt von Landesligist Germania Teveren, hat dort aber seine Gefährlichkeit auch schon hinreichend unter Beweis gestellt.

Einen äußerst interessanten Akteur hat Beeck zudem für die Abwehr verpflichtet: Mit Maurice Pluntke kommt ein gestandener Spieler, der zuletzt für Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt spielte. Weil der 28-jährige Mönchengladbacher aber schon seit einigen Monaten seinen Schwerpunkt aufs berufliche Fortkommen legt, gelang es Beeck, ihm mit Erfolg den Wechsel an den Grenzlandring schmackhaft zu machen. In Beeck ist Pluntke zweifellos auch als ein Führungsspieler vorgesehen – egal ob er in der Innenverteidigung oder zentral vor der Abwehr spielt.

Bei letzterer Variante wäre weiterhin auch Beecks-Classic-Viererkette eine Option – also vor Torwart Stefan Zabel Kapitän Maurice Passage, Nils Hühne, Sebastian Wilms und Norman Post – das Quintett hat in dieser Formation seit 2018 schon sehr häufig zusammengespielt, ist daher seit vier Jahren in der Tat so etwas wie Beecks Standard-Abwehrversion.

Dafür wird es aber wohl eine Abkehr vom bislang bevorzugten 4-2-3-1-System geben. „In der Mittelrheinliga wollen wir offensiver spielen, den Gegner früher attackieren. mehr ins Risiko gehen“, sagt Zeh. Das könne mit zwei, aber auch mal mit drei Stürmern der Fall sein.

Bereits jetzt wird Zeh im Training sehr vieles mit Ball machen lassen. „Mir schweben da etliche und auch anstrengende Spielformen vor“, sagt Beecks Übungsleiter, der mit der Fitness seiner Schützlinge nach der langen Pause zufrieden ist: „Beim ersten Training hat man schon gesehen, dass die Spieler ihre Hausaufgaben gemacht haben.“ Sehr zufrieden ist er zudem mit der zuvor reichlich lädierten Spielfläche des Waldstadions: „Der Rasen war beim ersten Training nun in einem Topzustand.“