Sperren, Verletzte, Tabellensituation So geht es für Beeck nach dem 3:3-Drama gegen Glesch weiter

„Das Schiri-Gespann hat heute einige Male nicht zu unseren Gunsten entschieden“, äußerte sich Beecks Coach Mark Zeh nach der Partie in der Pressekonferenz äußerst zurückhaltend. Fakt ist, dass Beeck seit vielen Jahren nicht mehr so massiv von einem Schiri-Gespann in entscheidenden Situationen benachteiligt worden ist wie an diesem denkwürdigen Abend. „Da ist wirklich einiges zusammengekommen“, merkt der Sportliche Leiter Friedel Henßen an, der sich wie Zeh gewöhnlich mit Schiedsrichter-Schelte sehr zurückhält. Und den Elfmeter, der zu Gleschs zwischenzeitlichem 3:1 führte, stellten Beecks Verantwortliche auch gar nicht in Frage: „Dieser Pfiff war korrekt“, erklärte Henßen.