Beeck gewinnt in Frechen auch zweites Spiel der Saison : Kleefischs früher Doppelpack entscheidet

26. Minute: Mit diesem Kopfball nach einer Ecke Shpend Hasanis bringt Marc Kleefisch (Mitte, rotes Trikot Nummer 10) ­Beeck in Frechen mit 1:0 in Führung. Foto: Schnieders Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Mittelrheinliga​ Der FC Wegberg-Beeck gewinnt auch das zweite Saisonspiel in der Mittelrheinliga, siegt bei der SpVg Frechen nach einer starken ersten Halbzeit 2:0. Vor dem nächsten Punktspiel gegen Vichttal steht am Mittwoch ein Benefizspiel in Kirchhoven an.

Von Mario Emonds

Eine erfolgreiche Stätte ist für Beeck seit Jahren der Frechener Sportpark. Auf Kunstrasen siegte der FC dort zuletzt einmal 4:0 und einmal 1:0. Daran knüpften die Kleeblätter auf dem großen Naturrasen des Kurt-Bornhoff-Stadions nun nahtlos an, siegten beim Vorjahresvierten der Mittelrheinliga sicher mit 2:0 und feierten nach dem 4:1 gegen Viktoria Arnoldsweiler der Vorwoche in der neuen und doch so vertrauten Liga einen Auftakt nach Maß.

Matchwinner war dabei Marc Kleefisch mit einem frühen Doppelpack: Zunächst köpfte er eine Ecke von Sturmkollege Shpend Hasani ein (26.), dann gab er einer scharfen Hereingabe Norman Posts die entscheidende Richtungsänderung (36.). Womit sich Frechen speziell für Kleefisch, aber auch für Hasani, erneut als ausgesprochen gutes Pflaster erwies. Sammelte das Duo diesmal also drei der vier Scorerpunkte, so waren es bei jenem 4:0 am 25. August 2019 gar sieben der acht möglichen Scorerpunkte: Beim damaligen fulminanten Saisonauftakt machte das Duo „Kleesani“ nicht nur alle vier Tore, sondern legte sich drei davon auch noch gegenseitig auf.

INFO Kleefisch trifft binnen zehn Minuten zweimal Beeck: Wille – Hühne, Pluntke, Leersmacher – Passage, Wilms (90. Behrami), Hoffmanns, Post (79. Pfaffenroth) – Touratzidis (73. Türkmen), Hasani, Kleefisch (85. Handzic)



Tore: 0:1 Kleefisch (26.), 0:2 Kleefisch (36.) Schiedsrichter: Sandro Prescha (Köln) Zuschauer: 100

„Das stimmt schon, in Frechen läuft es immer gut“, sagte der aktuelle Doppeltorschütze. Und zu seinem 1:0 bemerkte Kleefisch: „Da war bei uns also wieder mal ein Standard der berüchtigte Dosenöffner.“

Dabei drückte Beeck von Beginn an auf die Tube, diktierte auf dem großen und in einem sehr guten Zustand befindlichen Rasen eindeutig das Geschehen. Sebastian Wilms traf mit einem frechen Schuss aus rund 40 Metern direkt zu Beginn die Latte (3.), und auch danach waren die Kleeblätter eindeutig Chef im Ring. Verdienter Lohn war so die 2:0-Pausenführung. Eine klasse Aktion hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff noch Dimitrios Touratzidis: Mit einem sehenswerten Fallrückzieher scheiterte er nur knapp (40.).

Nach dem Seitenwechsel spielte Frechen (mit dem Ex-Beecker Yannick Filipovic in der Anfangsformation) zunehmend mit, beschäftigte nun auch Beeck wiederholt. Eric Wille, der für den urlaubenden Stefan Zabel das Tor hütete und einen sehr sicheren Eindruck hinterließ, war jedoch stets auf dem Posten, dazu rettete Yannik Leersmacher in höchster Not einmal auf der Linie (75.). Umgekehrt vergaben für Beeck Touratzidis (50.), Kleefisch (68.) und der eingewechselte Dogukan Türkmen (79.) dicke Möglichkeiten. Am souveränen Sieg änderte das aber nichts.

„Es war ein Spiel auf gutem Niveau, das wir völlig verdient gewonnen haben. Eine Stunde lang hatten wir alles im Griff, dann kam Frechen auf, hat alles versucht. Doch wir haben dann auch gut verteidigt“, lobte FC-Coach Mark Zeh. Ein Sonderlob zollte er Justin Hoffmanns, der seit dieser Saison auf der Acht und damit auf einer neuen Position spielt: „Justin hat stets angekurbelt, wächst immer mehr in die neue Rolle rein. Das war spielerisch, kämpferisch und läuferisch richtig gut von ihm.“

Erstmals im Kader stand Beecks jüngste Verpflichtung Mathias Hülsenbusch, kam aber noch nicht zum Einsatz. Der 19-Jährige, ein Bruder des früheren Beecker Akteurs Florian Hülsenbusch, ist ein Wegberger Jung, spielte in der Jugend erst für den SC Wegberg, dann ein Jahr für Beeck, darauf sieben Jahre für Borussia Mönchengladbach, ehe er seine beiden A-Jugendjahre beim SC Freiburg absolvierte.

In Beeck war er schon vor einigen Monaten ein Thema, doch da orientierte sich der Innenverteidiger noch eher Richtung Regionalliga – was sich dann aber zerschlug. In Beeck hielt er sich in dieser Zeit aber schon einige Wochen lang fit. „Da habe ich gesehen, was Mathias kann. Er muss sicherlich noch einiges lernen, doch das kann er bei uns auch. Er ist ein guter Junge. Mit solchen Spielern arbeite ich gerne zusammen“, erläutert Zeh. „Gut Ding braucht Weile“, merkt schmunzelnd Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen zu der nun doch noch zustande gekommenen Verpflichtung an. Beecks Kader umfasst damit nun 21 Mann.