Im Aufstiegskampf unter Druck FC Wegberg-Beeck will gegen Siegburg den Bock umstoßen

Der FC Wegberg-Beeck musste nach dem vierten Unentschieden in Folge am vergangenen Sonntag gegen den FC Blau-Weiß Friesdorf im Aufstiegskampf erneut Federn lassen. „Man muss ehrlich sein: Wenn man ganz oben angreifen will, ist ein Punkt in Friesdorf einfach zu wenig“, hatte Trainer Mark Zeh nach dem Spiel betont. Tatsächlich ist Spitzenreiter FC Hennef auf vier Punkte davongezogen und auch der Bonner SC mit sechs Punkten Abstand auf dem dritten Platz sollte acht Spieltage vor Schluss noch nicht abgeschrieben werden.