Beeck vergeigt Regionalliga-Aufstieg Hennef feiert Meisterschaft, der Aufstieg ist aber ungeklärt

Stattdessen brachte Tristan Arndt mit einer verunglückten Flanke, die sich genau ins lange Tor­eck senkte, Hennef in Führung – sein neuntes Saisontor (22.). Mit einem feinen Schlenzertor machte Bilal El Morabiti in der zweiten Halbzeit den ­Deckel drauf (74.) – Beeck schoss in der gesamten zweiten Hälfte kein einziges Mal ernsthaft aufs Tor. Da half es auch nicht, dass Zeh von Vierer- auf Dreierkette umgestellt und Justin Hoffmanns als Antreiber ins Zentrum beordert hatte – diese Maßnahme verpuffte ebenso wie vieles andere wirkungslos.