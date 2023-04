Viertes Remis in Serie FC Wegberg-Beeck tritt auch bei BW Friesdorf auf der Stelle

Für Wilms rückte Adrijan Behrami auf die Sechserposition, in der Offensive kamen Winterneuzugang Vasiko Gogolidze und Tarik Handzic in die Mannschaft – für beide war es indes ihr Debüt in der Startelf beim FC. „Es ist für die Jungs natürlich nicht so einfach, aber alle haben alles gegeben“, sagte Zeh, der seiner Mannschaft vor dem Spiel eine offensive Herangehensweise mit auf den Weg gab: „Wir wollten draufgehen, dominant auftreten, direkt Chancen kreieren und früh in Führung gehen – das haben wir auch gut umgesetzt“,so Zeh.