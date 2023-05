Torloses Derby trotz Chancenwucher FC Wegberg-Beeck scheitert in erster Linie an sich selbst

„Wir waren in der ersten Halbzeit so haushoch überlegen und hatten so viele Chancen, da tut es schon sehr weh, dieses Spiel nicht gewonnen zu haben“, meinte Zeh. „In der ersten Halbzeit haben wir echt Glück gehabt, mit einem 0:0 in die Kabinen gehen zu dürfen. In der zweiten Halbzeit hatten wir nach den Umstellungen dann wesentlich mehr Zugriff auf den Gegner“, urteilte Borussias Coach Kevin Kruth, dem nur ein fitter Auswechselspieler zur Verfügung stand.