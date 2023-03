Schwieriges Auswärtsspiel in Vichttal Beeck winkt im Spitzenspiel der Sprung auf Platz eins

Folge: Bereits mit einem Remis würde Beeck die Tabellenführung zurückerobern – zumindest vorerst. Vichttal ist freilich für alle Mannschaften in dieser Saison ein äußerst heißes Pflaster: Acht der neun Begegnungen dort hat der VfL gewonnen, ausgerechnet gegen Pesch reichte es nur zu einem Remis (2:2). Bemerkenswert ist auch die Anzahl der geschossenen Tore am Dörenberg: In den neun Spielen hat die Elf von Coach Andi Avramovic 34 Mal eingelocht – fast also vier Treffer im Schnitt.