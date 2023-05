Spitzenreiter der Mittelrheinliga Beeck ist nach dem dritten Zittersieg in Folge wieder Erster

Den dritten Zittersieg in Serie hielt ganz am Ende, in der vierten Minute der Nachspielzeit, wie schon bei den beiden Dreiern zuvor erneut Beecks Keeper Stefan Zabel fest: Den Freistoß aus zentraler Position kurz vor dem Strafraum, getreten vom eingewechselten Hohkeppeler Standardspezialisten Manuel Glowacz, holte Zabel spektakulär aus dem Eck – und hatte für seine Großtat eine simple Erklärung: „Nachdem der Glowacz kurz zuvor einen Freistoß in die Mauer geschossen hatte, wusste ich einfach, dass er es diesmal in die Torwartecke versuchen würde.“