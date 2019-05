Fußball : Heimstärke allein reicht nicht zum Aufstieg

Volle Konzentration: Armand Drevina (Mitte) hat für Beeck schon so einige Elfmeter verwandelt. Der hier in der 72. Minute zum 1:0 gegen Freialdenhoven war mit Sicherheit aber der bislang wichtigste. Freund und Feind schauen gebannt zu - so auch Borussias Leon Ruhrig (gelbes Trikot l.), der Sohn von Beecks Co-Trainer Dirk Ruhrig. Foto: Michael Schnieders

Wegberg Mittelrheinliga: Für den Titel wird Beeck auch mal wieder auswärts gewinnen müssen. Seit Sonntag ist der FC aber wieder „richtiger“ Tabellenführer.

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Armand Drevina hat schon so manchen Elfmeter für den FC Wegberg-Beeck geschossen und verwandelt. Aber keiner war so wichtig wie am Donnerstagabend im Clásico gegen Borussia Freialdenhoven im heimischen Waldstadion. Denn zu diesem Zeitpunkt waren bereits über 70 Minuten gespielt, und in der sehr von Zweikämpfen, aber extrem wenig Torchancen geprägten Partie deutete schon so einiges auf einen 0:0-Endstand hin.

Was für Beeck im Meisterschaftsrennen mit dem großen Konkurrenten SV Bergisch Gladbach aber eindeutig zu wenig gewesen wäre. In der 72. Minute zeigte Schiri Michael Kohling nach einem unstrittigen Foul an Riad Chakroun im Strafraum dann auf den Punkt. Drevina zeigte trotz der Bedeutung dieses Strafstoßes keine Nerven, verwandelte mit einem ebenso harten wie platzierten Schuss sicher zum so wichtigen 1:0. „Der Armand ist beim Elfmeter eben eiskalt“, lobte sein Kumpel Shpend Hasani, der per abgefälschtem Freistoß dann noch auf den 2:0-Endstand erhöhte.

INFO Stefan Kniat wird Michael Burlets „Co“ Beecker Personalien Der Co-Trainer des künftigen Cheftrainers Michael Burlet steht nun fest: Stefan Kniat. Der 35-jährige Alsdorfer kommt von Alemannia Aachen, war dort unter Trainer Fuat Kilic bereits Co- und Athletiktrainer des Regionalligateams. Zurzeit ist er Co-Trainer des U19-Bundesligateams der Alemannia. Kniat erhielt einen Vertrag für zwei Jahre bis Juni 2021. Wohin es Beecks aktuellen Co-Trainer Dirk Ruhrig zieht, steht noch nicht fest: „Das ist noch völlig offen“, erklärte Ruhrig auf Nachfrage. Fakt ist dagegen schon, dass zwei Beecker Jugendspieler aus der U 19 einen Einjahresvertrag für Beecks Erste Mannschaft unterschrieben haben: Florian Hülsenbusch und Florian Storms.

Womit der FC seine makellose Heimbilanz auf zwölf Siege aus zwölf Spielen ausbaute – bei ebenfalls imponierenden 32:3 Toren. Der Erfolg gegen die Borussia war zudem das bereits siebte Zu-Null-Spiel in Folge im Waldstadion – Beecks Co-Trainer Dirk Ruhrig, der für jedes zu Null eine Kiste Bier springen lässt, kommt da also ordentlich ans Löhnen.

Das würde er mit Sicherheit auch gerne wieder mal auswärts tun. Nur: In der Rückrunde läuft es für die Kleeblätter auf den auswärtigen (Kunstrasen-)Plätzen überhaupt nicht rund. Nach vier Spielen steht gerade mal ein Punkt zu Buche – bei zwölf Gegentoren.

Hauptgrund für die aktuelle Beecker Auswärtsschwäche ist aber natürlich nicht etwa eine Kunstrasenphobie. „Das ist Quatsch. Wir trainieren fast immer auf Kunstrasen, haben auf diesem Geläuf auch schon oft gewonnen“, bekräftigt Coach Friedel Henßen. Entscheidend ist vielmehr das extreme Verletzungspech, das Beeck speziell seit Winter ereilt hat. Zwischenzeitlich fehlten bis zu acht Akteure, darunter sechs klare Stammspieler. Zwei, drei Spieler kann Beeck adäquat ersetzen – nicht jedoch so viele.

Und dass wieder gesund nicht gleich wieder richtig fit bedeutet, sieht man zurzeit an Winterzugang André Mandt. Der hochveranlagte Mittelfeldmann war auch fünf Wochen ausgefallen, kämpft sich nun wieder heran. Gegen Freialdenhoven feierte er sein Comeback in der Startelf, vermochte da aber noch nicht viele Akzente zu setzen. „Ich weiß, dass ich noch nicht bei 100 Prozent bin“, sagt Mandt selbst. Selbiges gilt nach noch weit längerer Verletzungspause (Hüft-OP Anfang Januar) logischer Weise auch für Kapitän Maurice Passage.

Möchte der FC aussichtsreich im Aufstiegsrennen bleiben, müssen in den beiden Auswärtsspielen im Mai aber zwingend Siege her. Da geht es zu den Schlusslichtern Siegburg und Merten, am gestrigen Sonntag die beiden großen Verlierer in Sechs-Punkte-Spielen.

Zwar nicht verloren, aber zwei Punkte liegen gelassen hat da nach ausgesprochenen Erfolgswochen auch Bergisch Gladbach. Nach 25 Punkten aus neun Spielen (acht Siege, ein Remis bei 27:5 Toren) langte es in Friesdorf nun nur zu einem 3:3. Bis zur 86. Minute lag der SV gar 1:3 zurück. Womit Beeck, das ein Spiel mehr als der SV ausgetragen hat, angesichts von jetzt vier Punkten Vorsprung wieder „echter“ Tabellenführer ist. Am Sonntag, 2. Juni, treffen die beiden Topteams im Beecker Waldstadion aufeinander. Es wäre für Beeck sicherlich von Vorteil, das aus der Pole-Position heraus tun zu können. Gut möglich, dass in diesem Spiel der Aufstieg in die Regionalliga praktisch entschieden wird.