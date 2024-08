Fazit der Vorbereitung Wo Beecks Stärken und Sorgen liegen

Exakt noch eine Woche ist es bis zum offiziellen Saison-Eröffnungsspiel am Mittelrhein. Das bestreitet der FC Wegberg-Beeck am Samstag, 24. August, Anstoß 18.30 Uhr, gegen den äußerst ambitionierten Aufsteiger Teutonia Weiden – Zeit also für ein erstes Zwischenfazit.