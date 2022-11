Beeck besiegt Eintracht Hohkeppel : Erst Chancenwucher, dann auch Tore

Fussball-Mittelrheinliga Der FC Wegberg-Beeck schlägt den ambitionierten Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel in einem gutklassigen Spiel 3:0 und feiert damit im sechsten Heimspiel auch den sechsten Sieg. Zweimal rettet Keeper Stefan Zabel das zu Null.

Wenn die klar überlegene Mannschaft ihre vielen Chancen nicht nutzt, dann macht stattdessen der Gegner das Tor – das passiert im Fußball gar nicht mal so selten. Nach rund einer Stunde Spielzeit dürfte im Topspiel gegen Hohkeppel daher so manchem Beecker Anhänger ein ungutes Gefühl beschlichen haben. Denn trotz vieler eigener Chancen und keiner für den Gegner stand es da noch immer 0:0 im Waldstadion.

Doch diesmal bestrafte der Fußballgott den Chancenwucher nicht. Marc Kleefisch erzielte in der 63. Minute das überfällige 1:0, am Ende stand ein 3:0 auf der Anzeigentafel. Womit die Kleeblätter im sechsten Heimspiel auch den sechsten Sieg einfuhren und damit die Tabellenführung vor den punktgleichen Hennefern verteidigten.

Das waren die Platzherren, die auf den erkrankten Kapitän Maurice Passage verzichten mussten, in der Tat. Von Anpfiff weg gaben sie den Rhythmus vor, drückten auf die Tube. Bei Kleefischs Schuss rettete der Pfosten für Torhüter Mertcan Akar (5.), dann scheiterte der äußerst quirlige Shpend Hasani, der Hohkeppels Defensive permanent beschäftigte, an Akar, und Kleefisch köpfte übers Tor (15.). Es folgten einige weitere aussichtsreiche Situationen, ehe Toptorjäger Dimitrios Touratzidis die größte Chance zur Führung ausließ: Nach einer mal wieder klasse Flanke Norman Posts flog der Kopfball-Aufsetzer des Griechen aus kurzer Distanz übers Tor (39.).

Umgekehrt brachte der hochkarätig besetzte Gast Beecks Gehäuse kein einziges Mal ernsthaft in Gefahr. Auf der Hut musste Beecks Defensive aber dennoch ständig sein – von der Spielanlage her wusste Hohkeppel durchaus zu gefallen. Die Defensive um den starken Abwehrchef Maurice Pluntke war allerdings durchgehend aufmerksam und hochkonzentriert.

Im direkten Gegenzug fiel die Entscheidung: Hasani scheiterte noch an Akar, den Nachschuss brachte Julio Torrens dann aber über die Linie (79.). Mit der quasi letzten Aktion des Spiels erhöhte Beeck noch auf 3:0. Nach einer kurzen Ecke Posts beförderte Hasani den Ball in den Fünfmeterraum, dort köpfte der eingewechselte Tarik Handzic ein. „Für Tarik hat mich dieses Tor sehr gefreut. Denn er hängt sich in jedem Training voll rein, macht so richtig Druck auf die Stammkräfte, verhält sich absolut vorbildlich“, erklärte Zeh – und bedauerte, dass sich Hasani für seine klasse Leistung nicht mit einem Tor belohnt habe. „Shpend war klar Man of the Match“, lobte Beecks Geschäftsführer Werner Tellers. „Wir haben ein starkes Spiel gemacht und sind auch nach den vielen vergebenen Chancen geduldig geblieben“, erklärte FC-Ersatzkapitän Sebastian Wilms.