Beeck feiert souveränen Heimsieg : Eine Ecke dient FC erneut als Dosenöffner

Mit einem Doppelpack brachte Beecks Neuzugang Dimitrios Touratzidis den FC im Spiel gegen Vichttal 2:0 in Front – und war damit der Matchwinner. Foto: Kohlen/August Kohlen (nipko)

Fussball-Mittelrheinliga Nach einer zähen und torlosen ersten Hälfte schlägt der FC Wegberg-Beeck den VfL Vichttal noch mit 3:0. Dimitrios Touratzidis trifft mal wieder im Doppelpack. Große Sorgen um Justin Hoffmanns – Verdacht auf Kreuzbandriss.

Beecks Spiel, geprägt von Ecken und einigen Kanten: So war es für den FC in den ersten zwei Saisonspielen gegen Arnoldsweiler und in Frechen: Gleich drei der insgesamt sechs Tore erzielten die Kleeblätter da nach einer Ecke – vor allen Dingen jeweils das richtungsweisende 1:0.

Und auch im dritten Spiel daheim gegen Vichttal erwies sich nun erneut eine Ecke als Dosenöffner. Nach einer sehr zähen und weitgehend ereignislosen ersten Hälfte mit Beecker Chancen für Dogukan Türkmen (9.) und Shpend Hasani (32.) nutzten die Kleeblätter den überhaupt ersten Eckball der Partie erneut zum Führungstor: Norman Post brachte das Ding von rechts mit links scharf herein, Dimitrios Touratzidis lief in den Ball rein und wischte ihn per Kopf ins lange Eck (49.). „Normans Ball war perfekt, und ich habe ihn dann reingeköpft. Für genau solche Sachen bin ich doch auch geholt worden“, merkte Touratzidis trocken zu seinem dritten Saisontor an.

Info Touratzidis erzielt seine Saisontreffer drei und vier Beeck: Wille – Hühne, Leersmacher, Schütte (70. Hülsenbusch) – Passage, Wilms, Kleefisch, Post (83. Pfaffenroth) – Touratzidis (87. Torrens), Türkmen (57. Handzic), Hasani



Tore: 1:0 Touratzidis (49.), 2:0 Touratzidis (60.), 3:0 Hasani (90.+1)



Gelb-Rot: Behr (84., Vichttal) Schiedsrichter: Marcel Heller (Bonn) Zuschauer: 200

Sein Saisontor Nummer vier folgte schon kurz darauf: Nach einem klasse Zuspiel von Hasani strebte der Grieche energisch aufs Tor zu und traf von der Strafraumgrenze mit einem platzierten Schuss (60.). Womit der Drops gelutscht war. In der Nachspielzeit erhöhte Hasani nach einem Sololauf noch auf 3:0.

Da war der Gast (mit Leon Ruhrig, dem Sohn des langjährigen Beecker Co-Trainers Dirk Ruhrig) freilich nur noch zu Zehnt. Kurz zuvor hatte der bereits verwarnte Dominik Behr nach einem taktischen Foul Gelb-Rot gesehen (84.) – fürs eindeutige Festhalten gibt es nun mal Gelb, auch wenn das Vichttals Dauertrainer Andi Avramovic nicht so recht wahrhaben wollte.

Ohnehin zeigte sich Avramovic mit der Spielleitung des eigentlich gut pfeifenden Unparteiischen Marcel Heller von Anpfiff weg deutlich vernehmbar nicht einverstanden („alle 50:50-Situationen pfeift der für Beeck“). Am Ende gipfelte das in ein zünftiges Wortgefecht mit seinem Beecker Kollegen Marc Zeh. Und als sich die Gemüter schon wieder beruhigt hatten, legte ein Vichttaler Betreuer so richtig los, beleidigte Zeh auf unflätige Art und sah dafür folgerichtig Rot – was der Betreuer auch noch mit höhnischem Applaus bedachte (90.+2).

So viel Aufregung hatte die Partie eigentlich gar nicht verdient. Beeck begann gegenüber dem Frechen-Spiel zwangsweise auf zwei Positionen verändert: Maurice Pluntke fiel wegen einer OP am schon seit dem ersten Spiel gebrochenen Nasenbein aus. Für ihn kam Denis Schütte in die Anfangsformation, während Yannik Leersmacher Pluntkes Rolle als zentraler Mann der Dreierkette einnahm – und diese Aufgabe mit Bravour erfüllte. „Yannik ist auf einem sehr guten Weg. Ich denke, er spürt jetzt auch unser Vertrauen“, lobte Zeh.

Während Pluntke schon im nächsten Spiel wieder dabei sein dürfte, sieht das bei Justin Hoffmanns ganz anders aus: Im Abschlusstraining verdrehte sich Beecks neuer Achter das Knie – Verdacht auf Kreuzbandriss. „Wir hoffen alle sehr, dass Justin Glück im Unglück hatte, es kein Kreuzbandriss ist und er nur einige Wochen ausfallen wird“, merkte Zeh zum kurzfristigen Ausfall eines seiner buchstäblich zentralen Akteure an. „Das Knie ist immerhin nicht mehr dick. Ich habe daher Hoffnung, dass es so schlimm nicht ist“, sagte Hoffmanns selbst. Eine MRT in dieser Woche dürfte Aufschluss über die Verletzung bringen.