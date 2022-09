Deutlicher Sieg gegen Glesch : Ein Spieltag wie gemalt für Beeck

49. Minute: Im Nachfassen trifft Beecks Dimitrios Touratzidis (l.) aus kurzer Distanz zum 2:0 – Gleschs Keeper Philipp Hermann kann nur noch hinterherschauen. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Mittelrheinliga Der FC Wegberg-Beeck verteidigt die Tabellenführung mit einem 5:1 beim BC Viktoria Glesch/Paffendorf – und darf sich zudem über Niederlagen der auf Strecke gesehen wohl ärgsten Konkurrenten Bonner SC und FC Hennef freuen.

Eine gute halbe Stunde hatte es für den Gast auf dem mit sehr viel Granulat übersäten Glescher Kunstrasenplatz nach einer zähen Angelegenheit ausgesehen. Ein umstrittener Elfmeter erwies sich für Beeck dann als Dosenöffner, und in der zweiten Halbzeit drehte der FC in der ersten Viertelstunde richtig auf, erzielte drei weitere Treffer. Am Ende stand ein 5:1-Erfolg, mit dem die Kleeblätter die Tabellenführung nicht nur verteidigten, sondern praktisch auch ausbauten.

Denn Topfavorit Bonner SC verlor eine turbulente Partie beim VfL Vichttal 2:4, und der FC Hennef, der andere wohl ärgste Aufstiegskonkurrent, unterlag bei den bis dahin noch sieglosen Frechenern 0:2. Zur Abrundung ließ der äußerst namhaft besetzte Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel, der selbsterklärte Titelaspirant, mit dem 1:1 bei der U23 Fortuna Kölns schon wieder Federn. Fazit: ein Spieltag, wie gemalt für Beeck.

INFO Drei FC-Tore zwischen der 49. und 57. Minute Beeck: Wille – Hühne, Leersmacher, Schütte – Passage (61. Allwicher), Pluntke, Torrens (78. Behrami), Post – Touratzidis (72. Orolade), Hasani (72. Türkmen), Kleefisch (72. Handzic)



Tore: 0:1 Hasani (36., Foulelfmeter). 0:2 Touratzidis (49.), 0:3 Kleefisch (53.), 0:4 Touratzidis (57.), 1:4 Hase (82.), 1:5 Leersmacher (88.)

Schiedsrichter: Marvin Koll (Düren) Zuschauer: 120

Die Schwarz-Roten begannen wie erwartet mit der überzeugenden Elf der Vorwoche – also auch erneut mit dem 19-jährigen Julio Torrens auf der Acht und dem gewohnten Drei-Mann-Sturm davor. Beeck verzeichnete rasch eine deutliche Feldüberlegenheit, überzeugte auch mit einigen guten und schnellen Spielverlagerungen (vornehmlich über die linke Seite), ließ aber zunächst durch zweimal Marc Kleefisch und einmal Shpend Hasani gute Chancen liegen.

Zur Führung musste so ein Elfmeter herhalten, der wohl nicht berechtigt war – die bewegten Bilder deuteten zumindest stark darauf hin, dass Denis Schütte nicht elfmeterreif gefoult worden war. Hasani war’s egal und verwandelte sicher (36.). „Ob der Foulelfmeter einer war, weiß ich nicht. Dafür gab es vorher im Glescher Strafraum aber ein klares und nicht geahndetes Handspiel“, wertete Beecks Coach Mark Zeh den Elferpfiff quasi als ausgleichende Gerechtigkeit.

Der Treffer sollte sich auf alle Fälle sofort als Knotenlöser erweisen. Vier Minuten später wäre fast schon das 2:0 fällig gewesen: Dimitrios Touratzidis köpfte eine scharf hereingegebene Ecke Norman Posts an die Innenseite des Lattenkreuzes – von dort sprang der Ball Torwart Phi­lipp Hermann in die Arme. Sekunden vor der Pause blieb dieser erneut gegen Touratzidis Sieger.

Kurz nach der Pause waren die Rollen umgekehrt verteilt: Touratzidis erkämpfte sich in Höhe der Mittellinie den Ball von Gleschs Abwehrchef Marcus Weber (der Ex-Beecker verletzte sich in dieser Szene und musste ausgewechselt werden), lief entschlossen durch, bediente Kleefisch, dessen Schuss Hermann noch entschärfen konnte – gegen den Nachschuss von Touratzidis hatte er aber keine Chance mehr (49.). Danach ging es Schlag auf Schlag: Einen Zuckerpass Maurice Pluntkes veredelte Kleefisch zum 3:0 (53.), ehe Touratzidis in seinem Privatduell mit Hermann zum zweiten Mal Sieger blieb – diesmal freilich auf kuriose Art: Posts Bogenlampe war schier ewig in der Luft, doch Hermann zögerte mit dem Herauslaufen, Touratzidis köpfte den Ball dann in hohem Bogen ins Tor zum 4:0 (57.) – bereits sein sechs­tes Saisontor. Speziell der äußerst agile Kleefisch, den Glesch überhaupt nicht in den Griff bekam, hätte zwischen diesen Toren und direkt danach noch einiges für sein persönliches Torkonto tun können.

Bemerkenswert: Trotz der aus ihrer Sicht umstrittenen Tore zum 0:1 und 0:2 und dem Slapstick-Treffer zum 0:4 brachen die Gastgeber danach nicht auseinander, flaumten sich auch nicht an, sondern ermunterten sich gegenseitig und waren unverdrossen um Resultatsverbesserung bemüht – in der Truppe von Coach Stefan Krämer scheint also der Teamgeist zu stimmen. „In der Tat beachtlich, wie sich Glesch da verhalten hat“, lobte auch Zeh.

Beecks Schlussmann Eric Wille bekam so durchaus einige Arbeit, verhinderte zunächst einige Male einen Gegentreffer. Das definitiv verdiente Ehrentor erzielte mit einem feinen Schuss ins lange Eck dann der ohnehin auffällige Japaner Hidetaka Hase (82.). Den alten Vier-Tore-Abstand stellte schließlich auf Zuspiel von Nils Hühne der erneut tadellose Abwehrchef Yannik Leersmacher her (88.).