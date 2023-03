Auswärtsspiel in Arnoldsweiler Deshalb startet Beeck die Rückrunde gegen eine Wundertüte

Beecks langjähriger Stammkeeper hatte auch im munteren Abschlusstest das Tor gehütet. Der brachte einen 4:3-Sieg beim aktuell zweiten Anzug von Regionalligist Borussia Mönchengladbach U 23. „Mit dem Spiel war ich sehr zufrieden“, sagt Zeh. Was speziell für die Offensive galt. Überhaupt zeigte sich ­Beeck in den fünf Vorbereitungsspielen buchstäblich gut in Schuss, aber anfällig in der Defensive: 20:10 lautet das Gesamttorverhältnis – im Schnitt erzielte der FC also exakt vier Tore, kassierte umgekehrt aber im Schnitt auch exakt zwei.