Auftaktsieg, Tabellensituation, Vertragsverlängerung Deshalb hat Beeck beim Rückrundenstart mehrere Gründe zum Jubeln

In der Nachspielzeit wurde es dann freilich noch sehr turbulent. Zunächst erzielte Hussein Alawie per von Maurice Pluntke an Steltzner verursachtem Foulelfmeter das 1:2 (90.+1), und eine Minute später hätte die Viktoria fast noch den Ausgleich erzielt. Doch mit einer Superparade holte Zabel den perfekt geschossenen Freistoß von Daniel Bleja noch aus dem Eck. „Von seinem Anlaufwinkel her konnte ich sehen, dass er nicht in die Torwartecke schießen konnte. Also habe ich mich auf die andere Ecke konzentriert“, erklärte Zabel seine Robinsonade. Über die für seinen Geschmack zu kurze Extrazeit („der Schiri hat gerade mal 2:36 Minuten nachspielen lassen“) erboste sich Viktorias Coach Yunus Kocak dann so sehr, dass er nach dem Abpfiff einen Tumult verursachte, der mit einer Roten Karte für ihn endete.