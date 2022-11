Touratzidis führt Beeck zum Sieg gegen Bonn Der Herr der Lüfte entscheidet auch das Topspiel

Kommenden Sonntag tritt ­Beeck im absoluten Gipfelspiel beim punktgleichen FC Hennef an. Der zurzeit hartnäckigste Konkurrent gewann zwar bei Favoritenkiller TuS Königsdorf (hatte zuvor sowohl Beeck als auch Bonn geschlagen) 1:0 und feierte damit den sechsten Zu-Null-Sieg in Serie, doch das Torverhältnis spricht eindeutig für ­Beeck – sogar ein 0:6 dürften sich die Kleeblätter in Hennef erlauben, um dennoch als Erster zu überwintern. Den Vorsprung auf Bonn bauten sie durch den siebten Sieg im siebten Heimspiel auf acht Punkte aus.