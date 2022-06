Stürmer mit guter Quote : Der FC Wegberg-Beeck begrüßt zwei weitere Zugänge

14 Scorerpunkte in 14 Spielen: Mit dieser Bilanz kommt Dogukan Türkmen (r.) von Vichttal nach Beeck – den Sportlichen Leiter Friedel Henßen freut‘s. Foto: FC Wegberg-Beeck

Fußball-Mittelrheinliga Dogukan Türkmen vom VfL Vichttal und Daniel Pfaffenroth vom FSV Duisburg sind die neuen Spieler Nummer fünf und sechs beim FC Wegberg-Beeck. Insbesondere von Türkmens Torquote erhofft sich der Mittelrheinligist einiges.

Von Mario Emonds

Neun Tore und fünf Assists, dazu vier Tore in drei Mittelrheinpokalspielen: Das klingt nach einer ganz passablen, aber keineswegs überragenden Ausbeute für einen Mittelstürmer. Genau diese Saisonbilanz weist Dogukan Türkmen auf, Beecks fünfter Sommerzugang, der vom künftigen Ligarivalen VfL Vichttal kommt.

Reichlich interessant wird es aber, wenn man bei den Ligatoren die Zahl seiner Einsätze dazunimmt. Denn diese neun Tore und fünf Assists brachte der 23-Jährige in gerade einmal 14 Mittelrheinligaspielen zustande – im Schnitt kommt er in der Scorerliste also auf genau ein Tor pro Spiel.

Erklärung: Türkmen kam nur in der Hinrunde zum Einsatz – in der Rückrunde zwang ihn eine Schambeinentzündung zur Dauerpause. „Die Verletzung ist mittlerweile aber auskuriert, beim Trainingsauftakt am 11. Juli sollte er dabei sein“, sagt Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen – und schiebt launig hinterher: „An seiner Quote kann er bei uns aber ruhig festhalten.“ Türkmen spielte in der Jugend unter anderem für Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach. Seine erste Saison bei den Senioren absolvierte er beim 1. FC Düren und wechselte dann nach Vichttal.

Während Türkmen der fünfte Zugang ist, ist Daniel Pfaffenroth der sechste. Der 19-Jährige kommt von Niederrhein-Oberligist FSV Duisburg, bei dem er sein erstes Seniorenjahr absolvierte. „Daniel ist auf der linken Außenbahn zuhause, kann dort sowohl die defensive als auch die offensive Position bekleiden“, merkt Henßen zu dem Youngster an, der in Viersen wohnt.Aktuell umfasst Beecks Kader damit 17 Mann – zwei weitere Zugänge werden aller Voraussicht nach in der kommenden Woche folgen.

Mittlerweile haben viele Beecker Abgänge auch einen neuen Verein gefunden. Mit Jan Bach, Jeff-Denis Fehr und Tiago Estevao wechselte gleich ein Trio zu Regionalligist SV Rödinghausen. In Beecks bisheriger Liga bleiben auch Max Fischer, der zum SV Lippstadt gegangen ist, sowie Meik Kühnel und Max Wickum, die bei Aufsteiger 1. FC Düren untergekommen sind.

Dorthin sollte eigentlich auch Verteidiger Nils Hühne wechseln, der in ­Beeck eine klasse Saison gespielt hat. Verein und Spieler waren sich auch schon handelseinig. Weil aber beim 1. FC plötzlich mehr Geld zur Verfügung stand und der Verein daher wohl einen prominenteren Akteur für die Innenverteidiger-Position holen wollte, hatte Dürens Sportdirektor Dirk Ruhrig die unangenehme Aufgabe, Hühne wieder abzusagen.

Was zugleich eine von Ruhrigs letzten Amtshandlungen beim 1. FC gewesen sein dürfte. Denn Beecks früherer Co-Trainer, der über viele Jahre mit Friedel Henßen ein sehr erfolgreiches Trainerduo gebildet hatte, hört Ende des Monats aus eigenen Stücken beim Aufsteiger auf – sein Vertrag war aber auch noch nicht verlängert worden.