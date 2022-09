Beeck trifft Sonntag auf den VfL : Darum ist „Sepp“ Wilms der Vichttal-Spezialist

Seit 2011 ist Sebastian Wilms fester Bestandteil von Beecks Erster Mannschaft, ist die Zuverlässigkeit in Person. Außerdem ist er der einzige Akteur, der für Beeck schon mehr als 100 Regionalligaspiele absolviert hat. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Mittelrheinliga Der FC Wegberg-Beeck spielt am Sonntag daheim gegen Vichttal. In den beiden bisherigen Heimspielen gegen den VfL betätigte sich jeweils Abwehrmann Sebastian Wilms als Dosenöffner, traf jeweils zum 1:0 – beide Male nach Standards.

Von Mario Emonds

In der abgelaufenen Regionalliga-Saison bedeuteten Ecken und Freistöße des FC Wegberg-Beeck in der Regel keine große Gefahr für die Gegner. Die ruhenden Bälle verpufften zumeist – oder es entwickelte sich daraus sogar ein gefährlicher Konter samt Gegentor als letzte Konsequenz – da stand der FC dann jeweils schlecht gestaffelt.

In der noch sehr jungen neuen Mittelrheinliga-Saison ist das bislang grundlegend anders. Gleich drei der vier Tore beim 4:1 gegen Viktoria Arnoldsweiler fielen nach ruhenden Bällen (darunter ein Elfmeter), und auch beim 2:0 in Frechen erwies sich eine Ecke als Dosenöffner.

INFO FC gewinnt Benefizspiel in Kirchhoven mit 15:0 Für den guten Zweck Vor rund 300 Zuschauern gewann ­Beeck unter der Woche ein Benefizspiel in Kirchhoven gegen eine Auswahl von Kirchhoven, Karken und Kempen mit sage und schreibe 15:0. Die Tore schossen Marc Kleefisch (4), Tarik Handzic (3), Dimitrios Touratzidis (2), Dogukan Türkmen (2), Shpend Hasani (2), Aaron Allwicher und Norman Post.

Das intensive Feilen in der Vorbereitung zahlt sich also schnell aus. „Ja, wir haben da mehr als sonst an den Standards gearbeitet“, erklärt Coach Mark Zeh. Was regelmäßige Zusatzschichten nach dem eigentlichen Training mit einschließt: „Da finden sich regelmäßig ein paar Jungs zusammen, die das üben.“ Als Eckenspezialisten haben sich bislang Norman Post und Shpend Hasani hervorgetan.

Drei der bisherigen Standardtore fielen nach Ecken. Zeh musste daher schon drei Kisten Bier spendieren – für jedes Eckentor hat der Coach vor der Saison einen Kasten ausgelobt. „So kann es weitergehen. Diese Kisten gebe ich sehr, sehr gerne aus“, erklärt er schmunzelnd.

Die nächste Gelegenheit dazu haben seine Schützlinge am Sonntag. Dann kommt der VfL Vichttal ins Waldstadion. Zweimal hat ­Beeck daheim bislang gegen den VfL gespielt – und beide Partien entschied der FC auch hier dank Standards zu seinen Gunsten: Im August 2018 siegte ­Beeck 1:0, im November 2019 2:0. Als wahrer Vichttal-Spezialist darf sich getrost Sebastian Wilms bezeichnen: In beiden Partien traf „Sepp“ zum 1:0 – 2018 per Kopf nach einem Freistoß von der rechten Seite, 2019 im Anschluss an eine Ecke von rechts mit dem Fuß.

Der 29-Jährige ist bereits seit 2010 im Verein, absolvierte zunächst sein letztes Jugendjahr beim FC und ist seit 2011 fester Bestandteil der Ersten Mannschaft. Wilms ist auch der einzige Spieler, der für Beeck schon mehr als 100 Regionalligaspiele bestritten hat – es sind genau 135. Auch in dieser Saison ist das Urgestein wieder Beecks etatmäßiger Sechser – an Wilms, seit nun schon elf Jahren die Konstanz und Zuverlässigkeit in Person beim FC, führt nun mal kein Weg vorbei. Und ob er am Sonntag auch seine persönliche Erfolgsserie gegen Vichttal fortschreibt?

Wichtiger ist aber natürlich etwas anderes: „Wir streben gegen Vichttal im dritten Saisonspiel auch den dritten Sieg an“, sagt Zeh. Damit würde Beeck auch die Tabellenführung verteidigen. Zeh stellt sich aber durchaus auf ein hartes Ringen ein: „Vichttal kann ein sehr unangenehmer Gegner sein – und gut gestartet ist der VfL ja auch.“ Dem 0:0 in Freialdenhoven ließen die Schützlinge von Andi Avramovic vergangenen Sonntag ein 3:1 gegen Aufsteiger Königsdorf folgen. Unter der Woche schied Vichttal freilich im Achtelfinale des Aachener Kreispokals aus, unterlag bei Landesligist SV Breinig 1:3.