Beeck gastiert in der Domstadt Rückspiel gegen Fortuna Köln II unter geänderten Vorzeichen

Am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr auf Kunstrasen im Kölner Jean-Löring-Sportpark) steht nun das Rückspiel an. Die Vorzeichen haben sich freilich deutlich geändert: Während ­der FC weiterhin von Platz eins grüßt, ist die Fortuna auf Platz zwölf abgerutscht, hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Hatten die Südstädter bis zum Spiel in Beeck aus vier Partien acht Punkte geholt, so kamen in den seitdem folgenden 15 Spielen nur noch zwölf dazu.