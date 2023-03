Sieben Spiele, sieben Siege Beecks Heimbilanz steht gegen Frechen auf dem Prüfstand

Ebenfalls 20 Jahre jung ist bei ­Beeck Winterzugang und Heimkehrer Niklas Fensky, der beim 2:1 in Arnoldsweiler nach seiner Einwechslung gleich einen Assist zum Dreier beisteuerte. Derjenige, der ihn in ­Beeck im Grunde am besten kennt, ist Co-Trainer Schmalenberg – seinerzeit hatte der den Jungspund eben in Beecks A-Jugend als Trainer unter seinen Fittichen. „Neben seinem guten Auge zeichnet Niklas vor allem ein Gespür für die Situation aus. Er erkennt gut, wo der Ball hinkommt – und er ist ein guter Balldieb, erobert viele Bälle“, merkt Schmalenberg über seinen neuen und doch alten Schützling an.