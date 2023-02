Remis im Testspiel gegen Ludwigshafen Beeck hat wieder 19 Feldspieler – Vasiko Gogolidze verpflichtet

Info

Drittes Testspiel Ähnlich munter wie die beiden ersten Vorbereitungsspiele gegen die Landesligisten SV Eilendorf (6:2) und Germania Teveren (4:4) geriet für Beeck auch der dritte Test – wenn auch nicht so torreich: Von Arminia 03 Ludwigshafen, aktuell Fünfter der Gruppe Süd der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, trennten sich die Kleeblätter 1:1. Beecks Keeper Eric Wille unterlief sehr früh ein Slapstick-Eigentor (3.), Marc Kleefisch egalisierte rasch (8.). Danach ließen in der gutklassigen und flotten Partie beide Teams etliche gute Chancen aus.

Am Rande Schiedsrichter Florian Heselmann verletzte sich an der Achillessehne und wurde zur zweiten Halbzeit durch Christian Lex ersetzt. Der Ludwigshafener Tross war am Spieltagmorgen von daheim aufgebrochen – anschließend ging es für die Jungs in die Düsseldorfer Altstadt, wo in einem Hotel auch genächtigt wurde. Der Vorstand hatte der Mannschaft den Ausflug als Belohnung fürs Erreichen des Halbfinals im Südwest-Pokal spendiert. Dort ist am 15. März Regionalligist Wormatia Worms der Gegner.

Nächster Test Am 18. Februar, 14 Uhr, spielt Beeck bei Niederhein-Landesligst SV Genc Osman Duisburg.