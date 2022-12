Beeck trifft auf Verfolger Hennef Finale um die Herbst- und Wintermeisterschaft

Info

Waldstadion Am Samstag erlebt das Beecker Waldstadion noch einmal ein großes Spiel. Dann trägt dort Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Düren sein brisantes Heimspiel gegen Alemannia Aachen aus (Anstoß 14 Uhr). Grund: Düren hat es noch nicht geschafft, im „Gästekäfig“ seiner Westkampfbahn die notwendigen Stufen einzubauen – eine unabdingbare Voraussetzung für dieses sogenannte Risikospiel.

In der nächsten Woche wird das Waldstadion dann aber in den Winterschlaf versetzt. „Auch mit Blick auf die Energiekosten werden wir die Anlage vom 7. Dezember bis 22. Januar komplett dichtmachen“, kündigt Beecks Vorsitzender Marcus Johnen an. Das Stadionzelt wird in diesem Zeitraum nur für besondere Anlässe geöffnet – zum Beispiel für eine geschlossene Gesellschaft.



Lange Winterpause Nach dem Spiel am Sonntag in Hennef geht es für Beeck in der Liga erst am Sonntag, 5. März, mit dem Rückrundenauftakt bei Viktoria Arnoldsweiler weiter – macht also eine Punktspielpause von genau drei Monaten. Der Auftakt der Vorbereitung erfolgt am Sonntag, 22. Januar. „Anfang Januar bekommen die Spieler aber wie im Sommer vorab individuelle Laufpläne“, erläutert Zeh.