Mittelrheinligist feiert Kantersieg : Beeck schießt sich fürs Topspiel gegen Freialdenhoven warm

56. Minute: Mit dieser herrlichen Direktabnahme scheitert Beecks doppelter Torschütze Shpend Hasani (rotes Trikot, Mitte) an Friesdorfs Keeper – wäre der Ball reingegangen, wäre es ein Treffer Marke Tor des Monats geworden. Foto: Michael Schnieders

Fussball-Mittelrheinliga Der FC Wegberg-Beeck gewinnt das Nachholspiel in der Mittelrheinliga gegen den FC Friesdorf 6:2. Am Sonntag folgt im Waldstadion das große Derby gegen Tabellenführer Borussia Freialdenhoven.

Pflicht erfüllt, nun folgt die Kür: Nach dem lockeren 6:2-Erfolg unter der Woche gegen den FC Blau-Weiß Friesdorf freuen sich nun alle im Lager des FC Wegberg-Beeck auf Sonntag: Dann kommt Tabellenführer Borussia Freialdenhoven zum Derby und Topspiel ins Beecker Waldstadion – Zweiter gegen Erster heißt es dann.

Die Pflicht erledigten die Kleeblätter souverän. Und hätten sie nicht nach etwa einer Stunde den Fuß vom Gaspedal genommen, hätte es für den hoffnungslos unterlegenen Gast leicht auch ein zweistelliges Debakel werden können. „Wir müssen unsere Punkte für den Klassenerhalt einfach gegen andere Teams holen. Diese Niederlage hatten wir einkalkuliert. Uns konnte nichts Schlimmeres im Vorfeld passieren als Beecks 1:3-Niederlage in Siegburg. Da war klar, dass sich Beeck gegen uns dafür rehabilitieren will“, bekannte Friesdorfs Coach Stefan Behr ebenso nüchtern wie aufgeräumt.

INFO Touratzidis und Hasani treffen jeweils doppelt Beeck: Zabel – Hühne, Pluntke, Leersmacher (75. Hülsenbusch) – Passage (65. Orolade), Wilms, Torrens (85. Behrami), Post – Touratzidis (75. Handzic), Hasani, Kleefisch (65. Schütte)

Tore: 1:0 Hasani (8.), 2:0 Touratzidis (16.), 2:1 Akremi (17.), 3:1 Touratzidis (35.), 4:1 Hühne (43.), 5:1 Hasani (49.), 5:2 Bringer (79., Foulelfmeter), 6:2 Post (82.) Schiedsrichter: Daniel Meys (Aachen) Zuschauer: 130

„Wir wollten eine Reaktion zeigen und den Gegner gerade auch schon in der Anfangsphase nicht zum Atmen kommen lassen, und das ist uns auch gelungen“, bilanzierte zufrieden Beecks Coach Mark Zeh.

Der nahm gegenüber dem Siegburg-Spiel drei personelle Änderungen vor. Erwartungsgemäß rückten die zuletzt nicht zur Verfügung stehenden Sebastian Wilms und Marc Kleefisch wieder in die Anfangsformation – weichen mussten dafür Denis Schütte und Adrijan Behrami. Überraschend war dagegen der Torwartwechsel: Für Nachwuchsmann Eric Wille rückte wieder Routinier Stefan Zabel zwischen die Pfosten – den Stammplatz hatte Zabel wegen eines Ende August angetretenen Urlaubs erst einmal verloren. „Eric hat seine Sache gut gemacht. Doch ich hatte zuletzt das Gefühl, dass uns im Tor ein wenig die Routine fehlte. Das war dann eine Bauchentscheidung von mir“, erläuterte Zeh.

Von Anpfiff weg drückten die Hausherren auf die Tube – und schossen auch rasch eine 2:0-Führung heraus. Nach einem Wilms-Zuckerpass in die Schnittstelle traf Shpend Hasani frei vor dem Tor zum 1:0 (8.). Mit einem weiteren klasse Pass setzte Wilms Dimitrios Touratzidis in Szene, der Friesdorfs Keeper David Weidner im zweiten Versuch überwand (16.). Quasi im Gegenzug gönnte sich Beeck einen Sekundenschlaf, den Sami Akremi mit dem Anschlusstreffer bestrafte (17.).

Danach herrschte aber wieder Einbahnstraßenfußball Richtung Friesdorfer Tor. Nachdem Kleefisch und Touratzidis eine große Doppelchance vergeben hatten (24.), erzielte Toursatzidis mit einem herrlichen Drehschuss in den Winkel das 3:1 – der schönste Treffer des Abends (35.). Zugleich war es bereits das achte Saisontor des Griechen.

Kurz vor der Pause passierte dann etwas eher Seltenes: Nils Hühne erzielte ein Kopfballtor – was auch auf der Tribüne bei den Stammgästen für ein deutlich vernehmbares Raunen sorgte. Eine eigentlich ungenau gespielte Seitenverlagerung beförderte Yannik Leersmacher gekonnt wieder vors Tor – dort warf Weidner Hühne den Ball quasi auf den Kopf (43.). „Es war zwar Nils erstes Kopfballtor unter meiner Regie, doch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle: mal mit Wucht von hinten anrauschend und dann das Ding versenkend“, merkte Zeh grinsend zu diesem Tor an.

Direkt nach der Pause stellte Hasani nach einem schnell ausgeführten Wilms-Freistoß (der verbuchte damit den dritten Assist in diesem Spiel) auf 5:1 (49.). Nach Kleefischs vergebener Riesenchance (59.) schaltete Beeck zwei Gänge zurück, passierte längere Zeit nicht mehr viel. Nach einem harmlosen Zweikampf zwischen Hühne und Zakaria Harrach zeigte Schiri Daniel Meys zur allgemeinen Überraschung auf den Punkt, Jan Binger nutzte das Elfergeschenk zu Friesdorfs zweitem Tor (79.). Drei Minuten später war der Vier-Tore-Abstand wiederhergestellt: Norman Post, wie immer enorm fleißig, belohnte sich einmal selbst, drosch einen Freistoß von der Seite direkt ins Tor (82.).

Weit mehr Widerstand dürfte ­Beeck am Sonntag im ewig jungen Duell mit Freialdenhoven zu brechen haben. Die Borussia kommt mit der Empfehlung von fünf Siegen in Serie ins Waldstadion. „Das ist ein Highlightspiel, auf das wir uns alle sehr freuen. Und natürlich wollen wir uns da die Tabellenführung zurückholen“, sagt Zeh. „Gegen die Borussia sind es immer besondere Spiele, und die Tabellenkonstellation setzt dem Ganzen diesmal die Krone auf“, sagt Beecks Kapitän Maurice Passage, der am Sonntag ein Wiedersehen mit den ehemaligen Mannschaftskameraden Armand Drevina und Deniz Pozder feiern kann.

Die Borussia, die nach Dauertrainer Wilfried Hannes inzwischen von Kevin Kruth trainiert wird, steht sicher etwas überraschend ganz oben. Doch selbst wenn Freialdenhoven am Ende Meister werden würde: Für die Regionalliga dürfte sich die Borussia auch diesmal nicht bewerben – das ist quasi Vereinsräson.