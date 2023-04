Siegburger SV macht dem FC das Leben schwer Beeck müht sich am Freitag zu einem 3:0-Arbeitssieg

Kurz nach Wiederanpfiff dauerte es nur 120 Sekunden, ehe die Platzherren die zu diesem Zeitpunkt doch überraschende Führung erzielten. Kleefisch setzte mit einem feinen Außenristpass den in die Tiefe startenden Julio Torrens in Szene, der 20-Jährige verarbeitete den Ball und netzte zum 1:0 für Beeck (47.). Die Partie nahm nun zunehmend an Fahrt auf – und daran hatten auch die Gäste aus Siegbug ihren Anteil. Denn der Vorletzte blieb mutig in der Vorwärtsbewegung und kam durch Kisekka (52.), Fujiyoshi (56.) und Mai (56.) immer wieder gefährlich vor den Beecker Kasten. Gleichzeitig boten die Gäste nun auch immer häufiger Räume an, die Beeck für sein schnelles Umschaltspiel nutzen konnte. In der 62. Minute scheiterte Dimitrios Touratzidis noch alleine vor SSV-Keeper Vogel, kurze Zeit später fiel dann aber doch das 2:0 für Beeck. Norman Post verlagerte das Spiel mit einem schnell ausgeführten Freistoß auf die rechte Seite, wo sich FC-Kapitän Maurice Passage gegen zwei Siegburger durchtankte. Seine Hereingabe in den Fünfmeterraum fand Shpend Hasani, der den Ball über die Linie drückte (69.).