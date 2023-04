Beeck empfängt Glesch/Paffendorf Die Schlappe im Verbandspokal sollte eine Warnung sein

Der ist gegenüber dem 1:1 bei der U 23 Fortuna Kölns, Beecks zweitem Remis in Folge nach zuvor 18 Hopp- oder Topspielen, zu zumindest drei Änderungen gezwungen. Das fängt im Tor an: Stefan Zabel heiratet, steht daher nicht zur Verfügung. Für ihn wird Eric Wille mal wieder das Tor hüten. Aus einem ganz anderen Grund sind Nils Hühne und Norman Post nicht dabei: Beide sahen in Köln ihre jeweils fünfte Gelbe Karte, müssen daher nun einmal pausieren.