Pleite gegen Siegburg : Beeck hilft bei Niederlage kräftig mit

Fußball-Mittelrheinliga Der FC Wegberg-Beeck unterliegt beim Siegburger SV verdient mit 1:3. Nach gutem Beginn lässt der Gast stark nach. Damit verliert der FC auch die Tabellenführung.

Äußerst verheißungsvoll ließ sich für Beeck bei sommerlichen Temperaturen die Partie im großen und weitläufigen Siegburger Walter-Mundorf-Stadion an: Bereits nach 73 Sekunden führte der Gast – durch ein Eigentor. Nach einem klasse Diagonalpass Nils Hühnes brachte Norman Post den Ball von links scharf nach innen. Dort wollte Siegburgs Tom Isecke klären, beförderte den Ball stattdessen aber eben ins eigene Tor (2.).

Begünstigt durch die frühe Führung spielte der Gast im Anschluss 20 Minuten ansehnlichen Fußball, ließ danach aber immer mehr nach. Die Führung brachte der FC zwar noch in die Halbzeitpause, doch am Ende verlor Beeck 1:3 – und damit auch die Tabellenführung an Borussia Freialdenhoven. Zugleich feierte Siegburgs neuer Trainer Thomas Klimmeck mit dem Überraschungsdreier einen Traumeinstand.