Dimitrios Touratzidis macht’s mit Köpfchen : FC hat wieder ein Kopfball-Ungeheuer

Ecke Norman Post (an der Eckfahne), Kopfball Dimitrios Touratzidis (Mitte, Nummer 29), Tor: Genau auf diese Art wie hier gegen Arnoldsweiler hat Beeck in dieser Spielzeit schon zwei Treffer erzielt. Zuletzt in Glesch wäre es um ein Haar auch schon der dritte Treffer geworden. Doch da köpfte „Dimi“ eine Post-Ecke an die Innenseite des Lattenkreuzes – von dort sprang der Ball dem Keeper in die Arme. Foto: Schnieders Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Mittelrheinliga Neuzugang Dimitrios Touratzidis ist in Beeck prächtig eingeschlagen: In sechs Punktspielen hat der Stürmer auch schon sechsmal getroffen, führt damit die Torschützenliste der Liga an. Am Sonntag geht es zum Siegburger SV.

Von Mario Emonds

Kopfballstarke Stürmer waren in den vergangenen Jahren beim FC Wegberg-Beeck Mangelware. Die Hoffnungen auf einen Torerfolg nach Ecken und Freistößen von der Seite ruhten da eher auf Abwehrspieler wie Sebastian Wilms. In dieser Spielzeit ist das nun anders – grundlegend anders.

Was zum einen strukturell bedingt ist. Coach Mark Zeh, dem die flächendeckende Harmlosigkeit bei Standards in der vergangenen Regionalliga-Saison ein immer größer werdender Dorn im Auge war, lässt seit der Vorbereitung weit intensiver als zuvor Ecken trainieren.

Info Thomas Klimmeck trainiert nun Siegburg Trainerwechsel In Siegburg wird Beeck auf einen Trainer treffen, für den es das Premierenspiel ist. Anfang der Woche stellte der SV Thomas Klimmeck als Nachfolger des vergangene Woche wegen anhaltender Erfolglosigkeit entlassenen Bünyamin Kilic vor. Für Beeck ist Klimmeck kein Unbekannter, coachte er doch 2007 den damaligen Mittelrhein-Verbandsligisten Viktoria Köln, traf dort auch auf Beeck. Am Ende rettete er die Rechtsrheinischen vor dem Abstieg – wenige Monate später war seine Zeit dort aber auch schon wieder abgelaufen. Zuletzt (bis August 2020) trainierte Klimmeck für fünf Monate gemeinsam mit Thomas Huhn den FC Blau-Weiß Friesdorf – die Mittelrheinliga kennt der 51-Jährige also auch noch aus der heutigen Zeit.



Alternativkandidat Ein Nachfolgekandidat war in Siegburg bis vergangene Woche aber auch Jupp Farkas, bis Sommer Coach in Friesdorf und seitdem ohne Verein. Hätte Farkas den Zuschlag bekommen (Siegburgs Sportlicher Leiter Oliver Bonato sagte ihm aber schließlich ab), wäre Beecks Spiel in Siegburg erheblich pikanter geworden. Denn Beeck und Farkas – das ist eine ganz spezielle Geschichte, die sich während Farkas‘ rund anderthalb Jahrzehnte dauernder Trainertätigkeit bei der Spvg. Wesseling/Urfeld aufgebaut hat.

Zum anderen ist dies aber personell bedingt: Mit Dimitrios Touratzidis, zuvor vier Jahre lang in der Oberliga Niederrhein erst für Union Nettetal und dann für den 1. FC Monheim aktiv und erfolgreich (42 Tore in 84 Pflichtspielen), verfügen die Kleeblätter nun wieder über ein echtes Kopfballungeheuer. „Sechs meiner sieben Tore habe ich jetzt mit dem Kopf erzielt. Dass das zu meinen Stärken gehört, war klar. Aber eine derartige Quote habe ich noch nie gehabt“, versichert der knapp 26-Jährige (am Montag hat er Geburtstag) schmunzelnd.

Sechs Treffer hat der Grieche, der seit 2014 in Venlo wohnt und dort im Büro einer Transportfirma arbeitet, bislang in der Mittelrheinliga erzielt und führt damit auch die Torschützenliste der Liga an – der siebte Treffer war für ihn sein gewaltiges Kopfballtor zum 1:0 am Montag im Kreispokalfinale bei Union Schafhausen (2:0). Da nickte er eine Ecke von Julio Torrens ein. Bis dahin war Touratzidis schon nach Ecken von Norman Post und Shpend Hasani erfolgreich gewesen.

„Ich habe aber auch noch nie in einer so guten Mannschaft wie ­Beeck gespielt. Es passt einfach alles hier – auch das Zusammenspiel mit meinen beiden Sturmkollegen Shpend Hasani und Marc Kleefisch, das von Woche zu Woche sogar noch besser wird“, sagt Touratzidis. Sein Saisonziel ist klar: „Ich möchte in die Regionalliga aufsteigen.“

Sechs Tore (häufig das wichtige 1:0), dazu auch schon zwei Assists – kein Wunder, dass da auch der Trainer hochzufrieden ist. „Dass ,Dimi‘ hier so eingeschlagen ist, ist natürlich ein großes Glück für uns. Er ist aber auch ein guter Typ, sehr fleißig und will sich jeden Tag verbessern, nimmt alles an“, lobt Zeh – und zieht eine Parallele zu sich selbst: „Auch mit Mitte 20 kann man noch viel lernen im Fußball. Ich selbst kenne das aus eigener Erfahrung. Mit 28 Jahren habe ich bei den Sportfreunden Siegen entwicklungstechnisch noch mal einen Quantensprung gemacht. Das war, als Michael Boris dort Trainer wurde. Von dem habe ich, gerade was das Positionsspiel angeht, noch mal eine Menge gelernt.“

Auf Fortsetzung auch von Touratzidis‘ Quote hofft Zeh am Sonntag. Dann tritt Beeck beim Siegburger SV an. Wenn man dem offiziellen Portal fussball.de Vertrauen schenken darf, dann muss Beeck dort erstmals seit Langem nicht auf dem kleinen Kunstrasenplatz antreten, sondern darf auf dem großen Rasenplatz im direkt daneben gelegenen Walter-Mundorf-Stadion ran.