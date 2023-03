Premierenkopfball, Kacktor, Traumtor Beeck gewinnt mit drei besonderen Treffern gegen Frechen

In der Hinrunde der aktuellen Saison gelang ihm beim 6:2-Heimsieg gegen BW Friesdorf immerhin ein „schräges“ Kopfballtor – Friesdorfs Keeper David Weidner warf ihm den Ball quasi auf den Kopf. „Es war zwar Nils erstes Kopfballtor unter meiner Regie, doch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle: mal mit Wucht von hinten anrauschend und dann das Ding versenkend“, merkte Beecks Coach Mark Zeh grinsend zu diesem merkwürdigen Treffer an.