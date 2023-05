Glücklicher Sieg gegen Königsdorf Joker Handzic und Keeper Zabel stechen

Speziell in der ersten halben Stunde coachte Deuker sein Team ebenso lautstark wie fast pausenlos. „Der war wohl vorher noch an der Ladestation“, merkte launig ein Tribünenbesucher dazu an. Bereits in der 4. Minute gab der Ex-Beecker Karim Sharaf den ersten gefährlichen Torschuss ab, elf Minuten später der aktuelle Ligatorschützenkönig Florian Welter. Für Beeck hatten danach Hasani (18.) und Dimitrios Touratzidis (31.) einen Treffer auf dem Fuß, scheiterten aber jeweils am starken Keeper Dylan Vogel. Erst Zabel konnte in der munteren ersten Halbzeit kurz darauf den durchgebrochenen Welter stoppen (35.). Hasani fand dann wieder in Vogel seinen Meister (41.). Die bis dahin klar größte Chance des Spiels hatte kurz nach dem Seitenwechsel der Gast: Paul Reichelt verfehlte das FC-Gehäuse denkbar knapp – da wäre Zabel machtlos gewesen (50.). Der hielt im Anschluss wiederholt den Sieg fest – speziell gegen den auffälligen Welter (84.).