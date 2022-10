Sieg im Derby gegen Freialdenhoven : Beeck erobert die Tabellenführung zurück

10. Minute: ­Beecks­ Marc Kleefisch (weißes Trikot, Nummer 10) köpft die Kopfball-Verlängerung von Maurice Pluntke (r.) nach einer Ecke Norman Posts zum 1:0 ein. Foto: Schnieders Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Mittelrheinliga Ein starker FC schlägt Freialdenhoven im Derby und Spitzenspiel 2:0. Marc Kleefisch und Dimitrios Touratzidis treffen jeweils per Kopf. Ein Sonderlob vom Trainer erhielt Norman Post.

Lauter Topspiele gab’s am Sonntag – national wie international: In der Bundesliga duellierten sich Union Berlin mit Borussia Dortmund und München mit Freiburg, in Spanien stand der Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona an – und in England das Spitzenspiel Liverpool gegen Manchester City. Da wollte auch die höchste Verbandsklasse am Mittelrhein nicht zurückstehen und hielt am 9. Spieltag das Duell Zweiter gegen Erster bereit. Dazu standen sich im Waldstadion vor guter Kulisse der FC Wegberg-Beeck und Borussia Freialdenhoven im ewig jungen Klassiker und Derby gegenüber – zum 50. Mal in einem Pflichtspiel.

Das Jubiläumsmatch wurde nach einem sehr schwungvollen Auftakt des Gasts zu einer recht einseitigen Angelegenheit zugunsten Beecks. Am Ende siegte der FC ungefährdet 2:0 und eroberte damit auch die Tabellenführung zurück.

INFO Erneut ist eine Ecke für Beeck der Dosenöffner FC Wegberg-Beeck: Zabel – Hühne, Pluntke, Schütte – Passage, Wilms, Torrens (90.+1 Behrami), Post – Touratzidis (90. Handzic), Hasani, Kleefisch (85. Orolade) Tore: 1:0 Kleefisch (10.), 2:0 Touratzidis (84.) Gelbe Karten: Schütte, Post Schiedsrichter: Tobias Esch (Oberpleis) Zuschauer: 385 im Beecker Waldstadion

„Die Borussia begann sehr gut, da mussten wir uns erst mal sammeln. Je länger das Spiel dann dauerte, desto besser sind wir ins Spiel gekommen und hätten am Ende sicherlich noch höher gewinnen können“, sagte Beecks Coach Mark Zeh.

Der musste gegenüber dem Friesdorf-Spiel zwangsweise eine Änderung vornehmen. Für Yannik Leersmacher (Zerrung beim Abschlusstraining) verteidigte links in der Dreierkette Denis Schütte. Wieder mal eine Ecke nutzte Beeck dann als Dosenöffner: Der wie aufgedreht spielende Norman Post holte die erste Ecke raus, auf die postwendend die zweite folgte. Die trat erneut Post, Maurice Pluntke köpfte den Ball ins Zentrum zu Marc Kleefisch, der nickte zum 1:0 ein (10.).

Elf Minuten später hätte eine Kopie fast schon zum 2:0 geführt. Erneut legte Pluntke per Kopf eine Post-Ecke ins Zentrum ab, doch Nils Hühnes Schuss wurde soeben noch abgewehrt. Turbulent wurde es in der gutklassigen und intensiv, dabei aber jederzeit fair geführten Partie in der 41. Minute: Zunächst hatte die Borussia eine Doppelchance (zuerst klärte Post auf der Linie, dann rettete Keeper Stefan Zabel), direkt danach schaltete Beeck blitzschnell um. Mit einem Traumsteilpass genau in den Lauf schickte Sebastian Wilms Kollege Shpend Hasani auf die Reise, der scheiterte frei vor dem Tor an Borussias vorzüglichem Torwart Alexander Monath.

Nach der Pause geriet Beecks Tor so gut wie gar nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Die Gastgeber verpassten ihrerseits wiederholt, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Ein Platzfehler bremste in aussichtsreicher Position den äußerst agilen Post aus (54.), Kleefisch scheiterte gleich zweimal frei vor Monath (61./82.), und bei einer Doppelchance wurden die wuchtigen Schüsse von Kapitän Maurice Passage und Julio Torrens noch abgeblockt (71.). So ließ das 2:0 bis zur 84. Minute auf sich warten: Eine Wilms-Maßflanke köpfte Dimitrios Touratzidis ein – sein neuntes Saisontor.

„Es war ein hochverdienter Sieg für Beeck. Ich habe aber auch eine junge Truppe, bei der gegenüber der Vorsaison die Erfahrung von rund 1500 Mittelrheinliga-Spielen weggefallen ist“, erklärte Borussias Coach Kevin Kruth. „Wir haben nur eine echte Chance zugelassen und hätten den Sack eher zumachen müssen“, befand Passage.

Bei Freialdenhoven wirkten gleich zwei ehemalige Beecker mit: Als Stoßstürmer wurde dabei Deniz Pozder zur Pause eingewechselt, nachdem er zuvor zumeist in der Anfangsformation gestanden hatte. „Der Trainer wollte heute mal mit drei schnellen Spitzen beginnen“, erläuterte Pozder. Länger als dieser trug Armand Drevina den Beecker Dress, spielte nun erstmals wieder im Waldstadion. „Ich habe vorher ja schon mal wieder gegen Beeck gespielt, aber eben nicht hier. Das war daher wirklich ein besonderes Spiel für mich in dieser speziellen Atmos­phäre“, sagte Drevina. „Im Mittelfeld fand ich es von den Anteilen her 50:50, doch im letzten Drittel war Beeck klar besser und hat daher auch verdient gewonnen.“