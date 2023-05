Heimspiel am Donnerstag Auch gegen Pesch zählt für den FC Wegberg-Beeck nur ein Sieg

Nichts Neues brachte der 25. Spieltag an der Spitze: Das Trio FC Hennef, FC Wegberg-Beeck und Bonner SC siegte im Gleichklang. Ob das bei den beiden Konkurrenten auch am 26. Spieltag der Fall ist, wird Beeck bereits am späteren Mittwochabend wissen. Denn Hennef (in Friesdorf) und Bonn (in Siegburg) weichen dem Vatertag aus und spielen bereits am Mittwoch.