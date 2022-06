Nachfolger von Bernd Neuendorf : Christos Katzidis ist neuer FVM-Präsident

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (r.), bis zum 11. März Präsident des Fußball-Verbands Mittelrhein, gratuliert seinem Nachfolger Christos Katzidis zur Wahl. Ganz rechts klatscht Stefan Cüster Beifall, Vorsitzender des Spielausschusses des Fußballkreises Heinsberg. Foto: Carlos Albuquerque

Fußball Auf dem Verbandstag in Hennef wählen 127 Delegierte den Bonner zum Nachfolger des jetzigen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Christos Katzidis nennt Schwerpunktthemen für die kommenden Jahre.

Auf dem Platz war Christos Katzidis zur aktiven Zeit der Libero, hielt in dieser Funktion die Abwehr zusammen – das tat er zur Krönung zwei Jahre lang sogar beim damaligen Verbandsligisten VfL Rheinbach. Seit Samstag hat der 52-Jährige nun die Aufgabe, eine weit größere Institution zusammenzuhalten und zu repräsentieren – denn da wurde der gebürtige Düsseldorfer und heutige Bonner zum Nachfolger des jetzigen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf gewählt, ist nun Präsident des Fußball-Verbands Mittelrhein, des siebtgrößten DFB-Landesverbands. Die 127 Delegierten wählten ihn einstimmig.

Katzidis ist damit der dritte FVM-Präsident in Folge aus dem Fußballkreis Bonn. Denn nicht nur sein direkter Vorgänger, sondern auch schon Alfred Vianden, heute Ehrenpräsident, stammt aus diesem Kreis. Im Unterschied zu seinen Vorgängern ist Katzidis aber noch voll berufstätig: Seit 2017 ist der promovierte Polizeioberrat a. D. als CDU-Abgeordneter Mitglied des NRW-Landtags. Er habe aber keine Sorge, dass er deswegen nicht genügend Zeit für die Verbandsarbeit haben werde, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. „Ich habe weitgehend flexible Arbeitszeiten. Außerdem habe ich beim FVM ein super Team von Haupt- und Ehrenamtlern, das mir vieles abnehmen kann. Strategische Schwerpunkte möchte ich natürlich dennoch selbst setzen.“

Info So sieht das Präsidium des FVM jetzt aus Präsident Dr. Christos Katzidis Vizepräsidenten Hans-Christian Olpen und Johanna Sandvoß Schatzmeister Ewald Prinz Vorsitzender Spielausschuss

Markus Müller Vorsitzende Ausschuss für Frauenfußball

Emilie Schmidt Vorsitzender Jugendausschuss Rudi Rheinstädtler Vorsitzender Schiedsrichter-ausschuss Peter Oprei Vorsitzender Ausschuss für Rechts- und Satzungsfragen Kamil Niewiadomski Vorsitzender Ausschuss für Freizeit- und Breitensport Wolfgang Sieben Präsidiumsmitglied für Digitalisierung Anja Vianden Vertreter der jungen Generation Mark Degenhardt Ehrenpräsident Alfred Vianden Beratende Mitglieder

Dirk Brennecke (FVM-Geschäftsführer), Sascha Hendrich-Bächer (Leiter Sportschule Hennef)

Fünf dieser Punkte hatte er zuvor in seiner Antrittsrede genannt: Erstens die Stärkung des Amateurfußballs, insbesondere des Kinder- und Jugendfußballs mit seinen neuen Spielformen, verbunden mit dem Kinderschutz, zweitens die Stärkung des Ehrenamts („wir müssen politischer werden, konkrete Forderungen stellen“), drittens die Verbindung von Themen mit Köpfen, viertens die Pflege des sozialen Engagements („ich kann mir da gut eine Sozialstiftung vorstellen, also eine dauerhafte Einrichtung, die nicht nur projektorientiert ist“) und fünftens die Weiterführung der Vereinsberatung – so nach der pandemiebedingten Pause die rasche Wiederaufnahme der Vereinsdialoge. „Dabei gilt es, die Belastungen sowohl für Ehrenamtler als auch Hauptamtler im Blick zu behalten und nicht nach dem Motto ,immer höher, schneller, weiter‘ zu verfahren“, sagte Katzidis.

Zu seinen ersten Gratulanten zählte sein Vorgänger: „Ich freue mich, dass mit Christos Katzidis ein Mann an der Spitze des FVM steht, der fachlich und menschlich alle Voraussetzungen mitbringt, um diese verantwortungsvolle und fordernde Aufgabe zu bewältigen. Ich bin sicher: Mit ihm wird sich der Fußball am Mittelrhein weiter gut entwickeln“, erklärte Neuendorf.

FVM-Schatzmeister Ewald Prinz äußerte sich zum Fall des ehemaligen Schatzmeisters des Fußballkreises Heinsberg, der Gelder zunächst auf sein privates Konto transferiert und später zurücküberwiesen hatte, betonte noch einmal ausdrücklich, dass dies kein tolerierbares Vorgehen gewesen sei. Die strafrechtlichen und steuerlichen Prüfungen dazu seien mittlerweile aber abgeschlossen, von weiteren Konsequenzen sehe der Verband nun definitiv ab – und das war ja auch schon der Tenor beim Heinsberger Kreistag am 9. Mai gewesen.

Dort war Michael Kranz in einer Kampfabstimmung gegen Heino Hamel zum neuen Vorsitzenden des Fußballkreises Heinsberg gewählt worden. In dieser Eigenschaft nahm Kranz nun auch am Verbandstag teil. „Christos Katzidis habe ich schon kennenlernen dürfen. Er war vor gut einer Woche bei uns in Heinsberg zu Besuch, um sich vorzustellen.“ Die Arbeit im Kreis mit dem nahezu komplett neuen Vorstandsteam sei gut angelaufen.

Der erste öffentliche Auftritt des neuen Vorstands wird der 4. Juli werden. Dann findet im Bauchemer Bürgerhaus die Auslosung des Kreispokals statt, kündigte Kranz an.