Leichtathletik: Medaillenfestival beim Pfingstsportfest

Erkelenzer Land Leichtathletik: Nachwuchs präsentiert sich beim Sportfest der LG Mönchengladbach sehr erfolgreich.

In der U 18 zeigte Leon Körfer mit 24,15 Sekunden über 200 Meter und 5,36 Meter im Weitsprung der Konkurrenz die Grenzen auf. M 15-Athlet Magnus Rosenbauer lief über 100 Meter 12,58 Sekunden und erreichte damit Rang zwei, während sein weitester Kugelstoßversuch mit 10,25 Metern gemessen wurde und zum Sieg reichte. Clubkollege Yves Kubelke (alle ETV) war der Dominator in der Klasse M 14, denn seine 4,92 Meter im Weitsprung, die 12,72 Sekunden über 100 Meter und die 25,61 Sekunden über 200 Meter brachten ihm jeweils den ersten Platz. Mit der Kugel stieß er 8,98 Meter und belegte damit Rang drei.

Die gleichaltrige Sophie Fluthgraf war im Hochsprung und über 80 Meter Hürden ebenfalls zweimal siegreich. Beim Hochsprung gab sich die Hilfartherin mit 1,45 Meter zufrieden, verzichtete auf weitere Sprünge, da der 80 Meter Hürdenlauf auch noch auf dem Programm stand. Und das Kräftesparen hat sich gelohnt: Die 80 Meter Hürden gewann Fluthgraf in 12,73 Sekunden. Ihre Vereinskameradin Romy Winzen zeigte über 800 Meter in der W 14 eine Top-Leistung: Mit ihren 2:35,21 Minuten lief sie nicht nur auf Rang eins, sondern auch neue Bestleistung. Finn Lasse Schröder (alle TuS Jahn Hilfarth) steuerte in der M 10 mit 8,12 Sekunden über 50 Meter und 3,96 Meter im Weitsprung zwei weitere erste Plätze zur guten Bilanz des TuS bei. Bei den gleichaltrigen Mädchen erreichte Angelika Golz (ETV) mit 3,50 Metern im Weitsprung den ersten Platz. Janne Winzen (TJH) war über 800 Meter in der W 11 mit ihrer Zeit von 3:01,19 Minuten nicht zu schlagen.