Sportler als Jungunternehmer : Vom Fußballtalent zum Unternehmer

Lange träumte Max Rongen (18) davon, Fußballprofi zu werden. Doch eine komplizierte Rückenverletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Heute ist er Fitnesstrainer, Ernährungsberater und Jungunternehmer.

Seit Kindheitstagen gibt es für Max Rongen eigentlich nur ein bestimmendes Thema: Fußball. Früh sorgt er als Stürmer in der Jugend beim SSV BW Kirchhoven und später auch in der Kreisauswahl Heinsberg für Furore. „Bei mir hat sich während meiner Schulzeit eigentlich alles um Fußball gedreht“, erinnert er sich zurück. Lange träumte der junge Heinsberger von einer Profikarriere. Aber wegen einer schweren Verletzung musste er umschwenken, heute ist er mit gerade einmal 18 Jahren schon erfolgreicher Unternehmer.

In den folgenden Monaten entdeckte er seine Leidenschaft für das Thema Fitness und gesunde Ernährung. Anstatt dem geplatzten Traum nachzutrauern, arbeitete sich der ehrgeizige Jugendliche in einen völlig neuen Bereich ein, macht parallel zum Abitur eine Ausbildung zum Fitnesstrainer und erlangt eine Ernährungsberaterlizenz: „Ich war einfach wissbegierig und habe zu der Zeit viele Bücher über diese Themen gelesen.“ Viele Stunden verbringt er dabei in der heimischen Küche und versucht, sich seine eigenen veganen Fitnessriegel zu backen. „Das Problem ist, dass die meisten Proteinriegel Molke enthalten – also nicht für vegane Ernährung geeignet sind. Und die fertigen Backmischungen haben mich alle nicht zufriedengestellt.“