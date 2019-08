Leichtathletik : Lena Ditters mit Paukenschlag bei Läufertag in Bergisch Gladbach

Lena Ditters vom SC Myhl war gut aufgelegt. Foto: SC Myhl

Bergisch Gladbach Über die 1000 Meter läuft die Athletin einen Hausrekord. Damit belegt sie momentan Platz fünf der DLV-Rangliste der Damen in der Altersklasse U18.

Bereits in der vergangenen Woche zeigten die Läufer/innen aus dem Kreis Heinsberg in Bergisch Gladbach, dass mit ihnen noch zu rechnen ist. Beim zweiten Läufertag des TV Herkenrath wurden unter anderem die 1000 Meter angeboten, und auch auf dieser Strecke purzelten die Bestleistungen reihenweise.

So stand Lena Ditters im fünften Lauf über diese Distanz an der Startlinie und zeigte eine tolle Vorstellung. Mit starken 3:10,19 Minuten belegte sie Rang zwei in der WU18 und lief auf den momentanen fünften Platz der DLV Rangliste der WU18. Damit knackte sie gleichzeitig ihren Hausrekord.

Das gleiche Phänomen verbuchte auch Nina Ahrens in ihrem Rennen dem sechsten Lauf. Sie belegte nicht nur den zweiten Platz in diesem Rennen, sondern lief mit 3:25,13 Minuten auch neue Bestleistung. In der Frauenwertung belegte sie mit dieser Zeit Rang sechs.

Einen weiteren großen Schritt nach vorne machte auch Justin Schippers. Nach seinem Erfolg über 800 Meter vor einer Woche (RP berichtete), lief er mit 2:39,63 Minuten erstmals unter der magischen Grenze von 2:40 Minuten. Im seinem Rennen belegte er damit Rang drei und in der Männer gesamtwertung wurde er guter Vierter. In der MU20 steigerte sich auch Jonas Kaspar (alle SC Myhl LA) erneut, denn seine 2:43,19 Minuten bedeuteten nicht nur den dritten Platz in dieser Klasse, sondern auch neuen Hausrekord. Andreas Müller vom TV Erkelenz hieß der Sieger der M55 über 1000 Meter. Er lief mit 2:53,18 Minuten nur knapp am Kreisrekord von Hans-Joachim Schultz (LG Hückelhoven) vorbei, den dieser 1996 mit 2:52,24 Minuten aufgestellt hatte.