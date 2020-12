Leichtathletik : Vereinswechsel für nächsten Entwicklungsschritt

Leichtathletik Sophie Fluthgraf vom TuS Jahn Hilfarth startet in der kommenden Saison für die LAV Uerdingen/Dormagen – nicht der einzige Wechsel in der Region.

Die Wechselbörse des Leichtathletik-Verbandes Nordrhein ist geschlossen – mit Auswirkungen auf einige Vereine in der Region. So wechselt Sophie Fluthgraf (16) vom TuS Hilfarth zum Jahresende zur LAV Bayer Uerdingen/Dormagen – genau genommen zum neuen Stammverein TSV Dormagen. „Sophie hat da einfach bessere Möglichkeiten, um sich weiter zu entwickeln“, sagt Markus Fluthgraf, der seine Tochter beim TuS in seiner Trainingsgruppe hat.

Kai Weyers wechselt derweil von TuRa Brüggen zum ASV Süchteln und gehört dort künftig dem jungen Trainerteam an. Der 26-Jährige machte sich in der Laufszene beim OSC Waldniel und der LG Mönchengladbach bereits überregional einen Namen. Er liebt besonders den Crosslauf, der letzte Langstrecken-Kreismeistertitel im Cross auf den Süchtelner Höhen sowie über 10.000 Meter Bahn in Oedt bleiben noch in guter Erinnerung. Und eine seiner Lieblingsläufe war der Aachener Winterlauf, den er auch jetzt gelaufen wäre, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre.