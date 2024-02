Die Läufer-Brüder Nils und Finn Schröder Jetzt nur noch die Zwei-Minuten-Schallmauer durchbrechen

Die beiden Läufer des TuS Jahn Hilfarth teilen die Leidenschaft Mittelstrecke und motivieren sich in ihrem Sport gegenseitig. Bisher ähnelten sich ihre Wege: Jeweils als 15-Jährige liefen die Brüder die 800 Meter in 2:05,89 respektive 2:05,43 Minuten, enger geht es wohl kaum. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit: Beide qualifizierten sich als 15-Jährige für die Deutschen U16-Meisterschaften, der Ältere für jene 2019 in Bremen und der Jüngere für jene 2023 in Stuttgart. Doch es hört noch nicht auf mit gewissen Wiederholungen: Beide liefen in der gleichen Altersklasse bei den Landesverbandsmeisterschaften über 800 Meter aufs Treppchen, der eine auf Platz drei und der andere zur Vizemeisterschaft, darüber hinaus holten sie die Nordrhein-Vizemeisterschaft und wurden Landesverbandsmeister im Blockmehrkampf Lauf.