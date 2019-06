Leichtathletik : Nachwuchs in Rheydt beim Pfingstsportfest erfolgreich

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Kreis Heinsberger Athleten sorgen im Grenzlandstadion für starke Ergebnisse.

In der MU18 stellte sich Niklas Görigk (SV RW Schlafhorst) der Konkurrenz über 100 m und im Weitsprung. Seine 11,86 sec reichten zum zweiten Platz, während er mit 6,14 m den Weitsprung für sich entschied. Clubkollege Marcel Matuschek lief über 80 m Hürden (M15) mit 14,27 sec auf den zweiten Platz, während Emma Tomczak (W15) mit 8,38 m Dritte im Kugelstoßen wurde. Die gleiche Platzierung erreichte Ines Ditters (SC Myhl LA) über 800 m der Frauen, als sie nach 2:45,66 min finishte. Mit neuem Hausrekord präsentierte sich Nils Arne Schröder über 800 m, als er als Sieger 2:06,47 min lief. Ebenfalls Siegerin über die beiden Stadionrunden wurde Romy Winzen, die in der W15 mit 2:31,39 min erfolgreich war. Der elfjährige Finn Lasse Schröder belegte über 800 m mit 2:51,48 min Rang zwei, hielt sich dafür mit 4,13 m als Weitsprungsieger schadlos. Melanie Gilleßen punktete in der W15 über 80 m Hürden als Dritte in 12,89 sec. Zwei weitere dritte Plätze erzielte Sofia Houben in 14,33 sec über 100 m und 4,27 m im Weitsprung. In der WU18 schaffte Alica Schulz im Hochsprung mit 1,40 m Rang drei. Zweite im Hochsprung der WU18 wurde höhengleich Hannah Horsten. Während Janne Winzen in der W12 mit 2:52,19 min Dritte über 800 m wurde, schaffte Bruder Amon die gleiche Platzierung in der M13 mit starken 2:39,86 min. M15-Athlet Jan Otrzonsek (alle TuS Jahn Hilfarth) lief die 100 m in 12,62 sec und wurde Dritter. Sein Weitsprungergebnis von 5,10 m zeigte ihn auf Rang vier. Henrik Jansen (TV Erkelenz) lief mit 12,55 sec über 100 m auf Rang drei, stieß die Kugel auf 10,30 m und wurde Zweiter, aber seine 1,71 m im Hochsprung bedeuteten den Sieg in der Männerklasse.