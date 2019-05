Leichtathletik : Nachwuchs im Aachener Waldstadion aktiv

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Die Kreis Heinsberger Talente zeigten sich in sehr guter Verfassung.

So steigerte sich Sophie Fluthgraf im Speerwurf um fünf Meter, als sie im letzten Versuch ihren Speer auf 28,60 m katapultierte. Da mit gewann sie auch die Konkurrenz der W15. Vereinskollegin Lea Lambertz tat es ihr im Weitsprung gleich, denn sie holte sich ebenfalls mit neuem Hausrekord von 4,98 m den Sieg. Mit ihren Staffelkolleginnen Louisa Horsten, Vanessa Morsbach und Jule Friedrich erzielte sie mit der 4 x 100 m Staffel 55,02 sec und erreichte damit Rang zwei. Einen weiteren zweiten Platz erzielte Louisa Horsten im Weitsprung, wo sie in der W15 mit 4,42 m den Doppelsieg für den TuS Jahn Hilfarth perfekt machte. Staffelkollegin Vanessa Morsbach erzielte mit dem Speer 17,03 m und belegte damit Platz 5, während ihre 15,23 sec über 100 m zu Rang acht reichten. Vivian Batty vom SV Rot-Weiß Schlafhorst startete über 800 m der W15 und belegte mit neuer Bestzeit von 2:47,75 min Platz zwei.

Bei den zwölfjährigen Jungs zeigte sich Frederik Helf gut aufgelegt, denn mit 2:40,65 min gewann er die 800 m. Alina Heizmann (beide TJH) stellte sich in der W13 ebenfalls der Konkurrenz über 800 m und belegte mit 3:01,66 min Rang fünf. Die 4 x 75 m Staffel des TuS Jahn lief in der Besetzung Mia Lotte Lewandrowski, Pia Friedrich, Janne Winzen und Alina Heizmann gute 45,52 sec und belegte Rang drei. Die älteren Mädchen des TuS liefen in der Besetzung Johanna Bleimling, Karina Meindorfner, Alica Schulz und Saskia Wrede die 4 x 100 m Staffel in 54,56 sec und belegten in der WU18 Rang zwei. Saskia Wrede fügte über 100 m Hürden mit ihren 18,07 sec noch einen weiteren zweiten Platz hinzu. Mit einem neuen Hausrekord von 24,89 m im Speerwurf der U18 belegte Merrit Ringk vom SC Myhl LA Platz vier. Bei den gleichaltrigen Jungs belegte Maximillian Kubicki (SVS) über 800 m mit 2:30,10 min Rang zwei.